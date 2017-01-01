エージェンシー向けビデオジェネレーター：コンテンツを迅速に拡大
AIアバターを活用して、多様で魅力的なマーケティングビデオをクライアントのために作成し、クライアント満足度とキャンペーンパフォーマンスを手軽に向上させましょう。
エージェンシー内のビデオ制作チームやコンテンツクリエイターをターゲットにした90秒のビデオを開発し、HeyGenの強力なAIビデオエディターとAI駆動ツールを強調します。このビデオは、ダイナミックでモダンなビジュアルスタイルと洗練されたアップビートなオーディオトラックを特徴とし、カスタマイズ可能なAIアバターとクリアなボイスオーバー生成を使用して、多様なコンテンツをどのように提示できるかを示します。
国際的なクライアントとローカリゼーションチームを持つエージェンシー向けに、マルチランゲージサポートを備えたテキストからビデオへの力を示す2分間のナラティブを制作します。ビデオのビジュアルスタイルはグローバルで多様性に富み、明確で権威あるボイスオーバーを補完し、単一のスクリプトから魅力的なコンテンツを簡単に制作できる方法を示し、複数言語の自動字幕/キャプションを完備します。
クリエイティブディレクターとコンテンツストラテジスト向けに、HeyGenのAIアバターと事前構築されたテンプレート＆シーンの多様性を示す45秒の魅力的なビデオを作成します。親しみやすくインスパイアリングな音楽を用いた視覚的に豊かなスタイルを採用し、これらのクリエイティブ要素を組み合わせて、さまざまなキャンペーンのために多様で影響力のあるマーケティングビデオを迅速に生成し、最小限の労力でアイデアを実現する方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenのAIビデオジェネレーターはどのようにしてテキストからのコンテンツ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAI駆動ツールを活用して、スクリプトをリアルなAIアバターを用いた魅力的なビデオに変換します。このテキストからビデオへの機能により、広範な編集を必要とせずに高品質なマーケティングビデオを簡単に作成できます。
HeyGenは多様なAIアバターを作成し、複数言語をサポートできますか？
もちろんです。HeyGenは多様なスタイルでメッセージを伝えることができるカスタマイズ可能なAIアバターを幅広く提供しています。強力な多言語サポートにより、グローバルなオーディエンス向けにコンテンツを簡単にローカライズでき、プロモーションビデオのリーチを拡大します。
HeyGenはAIビデオのカスタマイズにどのような編集機能を提供していますか？
HeyGenのAIビデオエディターには、テンプレートやシーンの豊富なライブラリなど、ビデオをカスタマイズするための包括的なツールが含まれています。ロゴや特定の色などのブランディングコントロールを簡単に組み込むことで、すべてのソーシャルメディアビデオで一貫したブランドアイデンティティを維持できます。
クリエイティブエージェンシーはHeyGenをどのように活用して効率的なビデオ制作を行えますか？
HeyGenはエージェンシーにとって理想的なビデオジェネレーターとして機能し、プロフェッショナルなソーシャルメディアビデオやプロモーションビデオを迅速に制作できます。直感的なインターフェースとAI駆動ツールにより、クリエイティブエージェンシーは品質や効率を損なうことなくコンテンツ制作を拡大できます。