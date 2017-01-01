インスタントAIビデオ作成のためのビデオジェネレーターアプリ
スクリプトをプロフェッショナルで魅力的なビデオに瞬時に変換する、先進的なテキストからビデオへの機能を活用してください。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーを対象にした45秒の説明ビデオを開発し、複雑なサービスや製品を解明する方法を紹介します。クリーンでモダンなビジュアル美学を採用し、親しみやすく明確な「AIアバター」の声で簡潔な情報を提供します。HeyGenの「AIアバター」機能を強調し、技術的な詳細を簡単に理解できるように「説明ビデオ」に人間らしい魅力を加えます。
eコマースブランド向けに60秒の「UGC広告」スタイルのビデオを制作し、製品レビューの本物の興奮を捉えます。ビジュアルスタイルは明るくユーザー生成型で、熱意ある「ボイスオーバー生成」と明確な「字幕/キャプション」でアクセシビリティを最大化します。HeyGenの「字幕/キャプション」機能を活用して、「UGCビデオ」のメッセージを音声なしでも効果的に伝えます。
映画製作者を目指す人々のために設計された30秒の「AIフィルム」トレーラーを考案し、「AIビデオ生成」の創造的な可能性を示します。このビデオは、映画的でドラマチックなビジュアルとオーディオスタイルを採用し、HeyGenの豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して素晴らしいビジュアルと感動的なバックグラウンドミュージックを提供します。「テンプレートとシーン」を活用して、想像力豊かな「AIフィルム」コンセプトを簡単に始める方法を紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはクリエイティブプロジェクトのためにAIビデオ生成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトを魅力的なビジュアルに変換することで、ユーザーがAIビデオ生成を効率化できるようにします。当プラットフォームは、ダイナミックな説明ビデオや魅力的なUGCビデオを効率的に作成するためのシームレスなテキストからビデオへの体験を提供します。
HeyGenはリアルなAIアバターを使ってテキストを魅力的なビデオに変換できますか？
もちろんです。HeyGenは、先進的なAIアバターを使用して、スクリプトを高品質なAIビデオに変換することに優れています。革新的なテキストからビデオへの機能により、プロフェッショナルなスポークスパーソンを使ってコンセプトを実現し、AIビデオ生成を誰にでもアクセス可能にします。
HeyGenはビデオの外観やボイスオーバーをカスタマイズするためにどのようなクリエイティブコントロールを提供しますか？
HeyGenは、カスタムブランディング、ロゴ、カラースキームを使用してAIビデオをパーソナライズするための広範なクリエイティブコントロールを提供します。強力なボイスオーバージェネレーターを利用して、多様な声から選択したり、カスタムAIボイスクローンを作成して、プロフェッショナルな結果を得るために望むトーンや音楽に完璧にマッチさせることができます。
HeyGenは説明コンテンツやソーシャルメディア広告など、さまざまなタイプのAIビデオを作成するのに適していますか？
はい、HeyGenは、インパクトのある説明ビデオや魅力的なUGC広告を含む、幅広いクリエイティブな用途に対応した多用途なAIビデオジェネレーターです。直感的なビデオジェネレーターアプリを使用して、画像からビデオやテキストからビデオに簡単に変換し、あらゆるプラットフォーム向けに高品質なコンテンツを制作できます。