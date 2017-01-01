ビデオファネルコンテンツジェネレーター：AIでコンバージョンを向上

AIアバターを使用して高コンバージョンファネルのビデオ作成を簡素化し、時間を節約します。

忙しいコンテンツクリエイターをターゲットにした30秒のダイナミックなビデオを作成し、シンプルなビデオスクリプトを瞬時に魅力的なソーシャルメディアビデオに変える方法を紹介します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、インスピレーションを与えるもので、HeyGenのスクリプトからビデオへの変換機能のシームレスなパワーを示し、時間を節約します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングエージェンシー向けに45秒の説得力のあるナラティブを開発し、高コンバージョンのビデオ広告の作成を説明します。洗練されたモダンなビジュアル美学と自信に満ちたボイスオーバー生成を特徴とし、HeyGenのリアルなAIアバターがビデオファネルコンテンツ生成戦略内でコンバージョン率を大幅に向上させる方法を強調します。
サンプルプロンプト2
B2Bマーケターを対象にした60秒の指導的かつ魅力的なビデオを制作し、フルファネル戦略にビデオを統合する利点を説明します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、明確なインフォグラフィックと権威あるボイスオーバーを使用し、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して洗練されたリード生成コンテンツを作成することを強調します。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナー向けに30秒の簡潔な製品説明ビデオを生成し、HeyGenがプロフェッショナルなマーケティングビデオの作成をどのように簡素化するかを示します。ビジュアルスタイルは明るくユーザーフレンドリーで、画面上のテキストが明確であり、HeyGenのAI駆動テンプレートを使用して生成されたビデオに自動字幕/キャプションを追加する簡単さに焦点を当てます。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ビデオファネルコンテンツジェネレーターの仕組み

高インパクトのビデオコンテンツを簡単に生成し、リードを獲得し、すべてのステージでエンゲージメントを促進する高コンバージョンファネルを構築します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
「ビデオスクリプト」を作成または貼り付けることから始めます。HeyGenのスクリプトからビデオへの機能が、テキストをダイナミックなビデオコンテンツに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様な「AIアバター」ギャラリーから選択し、メッセージを視覚的に表現し、効果的にオーディエンスを引き付けます。
3
Step 3
字幕と強化を追加
「字幕/キャプション」を簡単に生成してビデオコンテンツに追加し、アクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。
4
Step 4
高コンバージョンファネル用にエクスポート
アスペクト比を調整し、ビデオをエクスポートして「高コンバージョンファネル」を強化し、リード生成を最大化する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を紹介

顧客成功事例を魅力的なAIビデオに変換し、信頼を構築し、ファネル全体でコンバージョン率を大幅に向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のクリエイティブなビデオコンテンツを向上させますか？

HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーター機能を活用して、コンテンツクリエイターがクリエイティブなビデオコンテンツを向上させることを可能にします。AIアバターと強力なスクリプトからビデオへの機能を使用して、アイデアを魅力的なビジュアルに変換でき、HeyGenは優れたビデオファネルコンテンツジェネレーターとなります。これにより、制作が効率化され、魅力的なナラティブの開発に集中できます。

HeyGenは高コンバージョンのビデオ広告の作成をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは、ビジネスやコンテンツクリエイターが高コンバージョンのビデオ広告を効率的に制作するのを支援するように設計されています。AI駆動のテンプレートと強力なブランディングコントロールを使用して、リード生成とコンバージョン率の向上に最適化されたインパクトのあるビデオコンテンツを迅速に生成できます。

HeyGenで使用できるAIアバターの種類は？

HeyGenは、多様なクリエイティブニーズやブランディング要件に合わせてカスタマイズ可能な多様なリアルなAIアバターを提供しています。これらのアバターは、ビデオスクリプトを伝えるのに最適で、ソーシャルメディアビデオやプロフェッショナルなプレゼンテーションに理想的であり、ボイスオーバー生成と組み合わせて洗練された最終製品を作成できます。

HeyGenはテキストスクリプトからビデオを生成できますか？

はい、HeyGenは強力なスクリプトからビデオへの機能を提供しており、任意の書かれたビデオスクリプトを簡単にダイナミックなビデオに変換できます。この機能には自動ボイスオーバー生成と字幕/キャプションの追加オプションが含まれており、ビデオ制作プロセスを大幅に簡素化します。