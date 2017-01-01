ビデオパンフレットメーカー: 魅力的なデジタルパンフレットを作成
プロフェッショナルなナレーション生成で最大のインパクトを与える魅力的なビデオメールを生成します。
営業チームやプロダクトマネージャー向けに、迅速なコンテンツ作成を強調した45秒のダイナミックなプロモーションビデオを作成します。さまざまなリアルなAIアバターが製品の特徴を紹介する、テンポの速い魅力的なビジュアルスタイルを採用します。簡潔なスクリプトから生成されたエネルギッシュなAIのナレーションが、スクリプトからのテキストを使用したAIビデオパンフレットジェネレーターのスピードと効率を強調します。
企業ブランディングの専門家やマーケティングエージェンシー向けに、プロフェッショナルなカスタマイズに焦点を当てた90秒の洗練された説明ビデオを開発します。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練されており、テンプレートとシーンの豊富な選択肢とカスタムブランディング要素のシームレスな統合を示し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートの多様性を示すプロフェッショナルなAIのナレーションがサポートします。
イベントオーガナイザーやコンテンツディストリビューター向けに、30秒の簡潔なチュートリアルビデオをデザインし、高解像度出力の共有の容易さを示します。ビジュアルの美学は現代的で効率的であり、最終ビデオの品質とさまざまな共有オプションに焦点を当て、明確で情報豊富なAIのナレーションが完成したビデオパンフレットのダウンロードと共有の簡単さを説明し、さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートの有用性を強調します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにAIを活用してリアルなビデオパンフレットを作成しますか？
HeyGenは高度なAIを利用してプロフェッショナルなAIナレーションとリアルなAIアバターを生成し、スクリプトを魅力的なビデオパンフレットに変換します。この自動化されたビジュアルストーリーテリングにより、最小限の労力で高品質なプレゼンテーションが保証されます。
HeyGenのビデオパンフレットにはどのようなカスタマイズ可能なデザインツールがありますか？
HeyGenは直感的なエディターを提供し、ドラッグ＆ドロップ編集ツール、ダイナミックなテンプレート、ブランドキットの統合を備えています。これにより、ユーザーはデジタルビデオパンフレット内でカスタムデザインを作成し、ブランドを効果的にカスタマイズできます。
HeyGenのビデオパンフレットにはインタラクティブな要素やカスタムブランディングを含めることができますか？
はい、HeyGenはカスタムブランディング要素やコールトゥアクションオーバーレイのようなインタラクティブな要素の統合を可能にします。これにより、エンゲージメントが向上し、マーケティングチームや営業チーム向けにビデオを迅速にパーソナライズできます。
HeyGenのビデオパンフレットのエクスポートと共有機能はどのようなものですか？
HeyGenは高解像度出力のオプションを提供し、ユーザーがデジタルビデオパンフレットを簡単にダウンロードして共有できるようにします。これにより、オンラインビデオ広告や効果的な製品マーケティングのための最適な品質が保証されます。