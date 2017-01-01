獣医クリニックビデオジェネレーター：魅力的なコンテンツを作成

カスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、ペットの健康教育を簡素化し、魅力的なソーシャルメディアコンテンツを作成します。

ペットオーナー向けに45秒の教育ビデオを作成し、定期的な健康診断を促し、実用的な健康情報を提供します。このビデオは、フレンドリーで情報豊かなトーンで、幸せなペットと親切な獣医スタッフの明るく安心感のあるビジュアルを特徴とし、スクリプトからのテキストをビデオに変換して、クライアントにとって魅力的な説明にシームレスに変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
予防ケアに興味のあるペットオーナーをターゲットにした30秒のソーシャルメディアプロモーションビデオを制作し、ウェルネスキャンペーンを促進し、魅力的なソーシャルメディアコンテンツを生成します。ビジュアルとオーディオスタイルは、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルでインパクトのあるメッセージを迅速に作成するために、活気に満ちた現代的なものにします。
サンプルプロンプト2
ペットオーナー向けに包括的な60秒の指導ビデオを開発し、手術手順やアフターケアの指示を明確かつ落ち着いた方法で説明し、ペットの不安を軽減します。このビデオは、AIアバターを使用して一貫した専門的な情報を提供し、複雑な医療トピックをアクセスしやすくするために、プロフェッショナルで権威あるビジュアルスタイルを採用します。
サンプルプロンプト3
新しいクライアントを対象にした45秒の「クリニック紹介」ビデオをデザインし、あなたの獣医クリニックを歓迎的で親切な環境として紹介し、ブランドコントロールを強調します。この獣医向けのプロフェッショナルビデオは、温かくフレンドリーなビジュアル美学を採用し、チームと施設を強調し、より広いアクセスとエンゲージメントのために組み込みの字幕/キャプションを使用します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

獣医クリニックビデオジェネレーターの使い方

簡単にプロフェッショナルで魅力的なビデオを作成し、クライアントを教育し、オンラインプレゼンスを向上させます。

1
Step 1
テンプレートを選択
獣医クリニック向けにデザインされたさまざまなビデオテンプレートから選択し、コンテンツのプロフェッショナルなスタート地点を提供します。
2
Step 2
コンテンツをカスタマイズ
直感的なブランドコントロールを使用して、クリニック固有の詳細、ロゴ、色を追加してビデオをパーソナライズし、メッセージがクリニックのアイデンティティに完全に一致するようにします。
3
Step 3
音声オーバーとキャプションを生成
プロフェッショナルな音声オーバーナレーションと自動字幕/キャプションを簡単に追加して、アクセシビリティとエンゲージメントを向上させ、すべての視聴者にメッセージを明確に伝えます。
4
Step 4
エクスポートと共有
最適なアスペクト比を選択してビデオを完成させ、さまざまなプラットフォーム用にダウンロードし、ペットオーナーとつながる魅力的なソーシャルメディアコンテンツを共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

クライアントの成功事例を強調

満足したペットオーナーからの説得力のあるビデオ証言や成功事例を開発し、信頼を築き、専門知識を示し、新しいクライアントを引き付けます。

background image

よくある質問

獣医クリニックはHeyGenをどのように活用してクライアントを教育できますか？

HeyGenを使用すると、獣医クリニックは定期健康診断、予防接種、アフターケアの指示についてクライアントを教育するためのプロフェッショナルなビデオを簡単に作成できます。HeyGenのAIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、複雑な情報を魅力的なコンテンツに変換し、ペットの健康教育を簡素化します。

獣医はHeyGenを使用してどのようなプロフェッショナルビデオを作成できますか？

獣医はHeyGenを使用して、クライアント教育資料から魅力的なソーシャルメディアコンテンツまで、幅広いプロフェッショナルビデオを作成できます。カスタマイズ可能なビデオテンプレートとブランドコントロールを活用して、手順を説明したり、ウェルネスキャンペーンを促進したり、ペットオーナー向けのヒントやアドバイスを共有したりできます。

HeyGenは忙しいクリニックのペット健康教育を簡素化しますか？

はい、HeyGenはペットの健康教育を大幅に簡素化するために設計されたAI駆動のオンラインビデオメーカーです。クリニックはそのテキストからビデオへの機能と自動音声オーバーおよびキャプションを活用して、ペットオーナーに重要な情報を迅速に説明する明確で簡潔なビデオを作成できます。

HeyGenはクリニックが魅力的なソーシャルメディアコンテンツを迅速に作成するのを助けますか？

もちろんです。HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートと広範なメディアライブラリを使用して、クリニックが魅力的なソーシャルメディアコンテンツを効率的に作成する方法を提供します。ダイナミックなテキストアニメーションとクリニックの設定を追加する機能により、ビデオが際立ち、トラフィックを増やし、ブランドのためのソーシャルシェアを促進します。