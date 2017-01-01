究極の縦型動画メーカー＆エディター
ソーシャルプラットフォーム用のスクロールを止める縦型動画を簡単に作成。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能でコンテンツ作成を効率化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
時間がない小規模ビジネスオーナーを対象にした45秒の動画を制作し、「AI縦型動画ジェネレーター」が必要な方々に向けて、テキストを魅力的な縦型動画に変えるクリーンでプロフェッショナルなビジュアルデモンストレーションを示します。「AIアバター」と「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」を活用し、プロセスを非常に「使いやすく」し、自信に満ちた説明的な声を添えます。
「ソーシャルメディア」で「縦型動画」を通じて自分のストーリーを共有したい個人を対象にした60秒の個人的なナラティブを開発します。この動画はシネマティックで本物のビジュアルスタイルを採用し、温かいバックグラウンドミュージックを使用し、「字幕/キャプション」と「メディアライブラリ/ストックサポート」がストーリーテリングを強化し、ユーザーが「テキストを追加」し、感情を簡単に伝える方法に焦点を当てます。
忙しいマーケター向けに、コンテンツをソーシャルプラットフォーム用に素早く再利用する方法を紹介する、テンポの速いモダンな15秒の「オンライン縦型動画エディター」チュートリアルを作成します。ビジュアルスタイルはクリーンでグラフィック重視であり、エネルギッシュな音楽を伴い、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」および多様な「テンプレートとシーン」を強調し、コンテンツ作成を効率化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のクリエイティブな縦型動画プロジェクトを強化できますか？
HeyGenは、Instagram Reelsのようなソーシャルメディアプラットフォーム向けに魅力的な縦型動画を簡単に作成できるようにします。多様なビデオテンプレート、AI駆動のツール、豊富なストックメディアライブラリを活用して、クリエイティブなビジョンを最適な9:16アスペクト比で実現します。
HeyGenは使いやすい縦型動画エディターとして何が優れていますか？
HeyGenは直感的なオンライン縦型動画エディターとして設計されており、ユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップインターフェースを備えています。これにより、ビデオ編集が初めての方でも、素晴らしい縦型動画を簡単に作成できます。
HeyGenは縦型動画コンテンツの生成にAIを利用していますか？
もちろんです。HeyGenは高度なAI縦型動画ジェネレーターであり、人工知能を活用してコンテンツ作成を効率化します。テキストを魅力的なビデオに変換し、人間の声に近いボイスオーバーを生成し、洗練された縦型動画のために自動的にキャプションを追加できます。
HeyGenを使ってソーシャルメディア向けの縦型動画を最適化するにはどうすればいいですか？
HeyGenは、Instagram Reelsのようなプラットフォーム向けに完璧な9:16アスペクト比で縦型動画を最適化するのに役立ちます。魅力的なキャプションを追加し、ブランド管理を適用して、チャンネル全体で一貫した存在感を維持できます。