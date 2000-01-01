縦型動画ジェネレーター: 魅力的なショート動画とリールを作成

TikTokのコンテンツクリエイターを目指す人々のために、バイラルコンテンツのクイックハックを示す30秒の縦型動画を作成してください。トレンドの背景音楽とスナッピーなトランジションを使用したダイナミックなビジュアルスタイルで、HeyGenの「テンプレートとシーン」機能がどのようにして魅力的なショート動画を迅速に制作できるかを強調します。アップビートな「ボイスオーバー生成」が視聴者をステップごとに案内し、ソーシャルメディアプラットフォームでの「コンテンツ制作」ゲームを向上させたい人々にアピールします。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーやマーケティングプロフェッショナルを対象にした45秒のInstagram Reels動画を開発し、ブランドの存在感を高める方法を紹介します。高品質な「メディアライブラリ/ストックサポート」とフレンドリーな「AIアバター」を使用したクリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用します。動画には「字幕/キャプション」をシームレスに統合し、HeyGenが洗練されたブランドストーリーを作成するための強力な「縦型動画ジェネレーター」であることを示します。
サンプルプロンプト2
テクノロジー愛好家や教育者向けに設計された60秒の説明動画を制作し、現代のビデオ制作における「AIボイスオーバー」の核心概念を解き明かします。ビジュアルスタイルは明確でモダンであり、アニメーショングラフィックスを使用して複雑なアイデアを説明し、権威あるが親しみやすい「ボイスオーバー生成」を伴います。この動画は、HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能による効率的なコンテンツ制作と、さまざまなプラットフォーム向けの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」能力を強調します。
サンプルプロンプト3
フリーランスのクリエイティブやストーリーテラー向けに、AIを使用した「カスタムシナリオ生成」の無限の可能性を探る15秒のインスピレーションショートを作成します。ビジュアルとオーディオスタイルはアーティスティックでシネマティックであり、抽象的なビジュアルと感情を揺さぶる背景音楽を使用し、カスタム「AIアバター」によって強力なメッセージを届けます。このプロンプトは想像力を刺激し、HeyGenが「コンテンツ制作」のクリエイティブな境界を押し広げる方法を示します。
縦型動画ジェネレーターの使い方

TikTok、Instagram Reels、YouTube Shortsのようなソーシャルメディアプラットフォーム向けに、簡単に素晴らしい縦型動画を4つの簡単なステップで作成します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶか、ゼロから始める
豊富な事前デザインされた**テンプレート**ライブラリから選択するか、ゼロから始めてコンテンツ制作を開始します。HeyGenの多様な**テンプレートとシーン**が縦型動画のワークフローを効率化します。
2
Step 2
魅力的な要素を追加
アクセシビリティとインパクトのために**キャプション**を統合して、動画の魅力を高めます。HeyGenの**字幕/キャプション**機能は、縦型コンテンツに自動的にテキストを転写して追加します。
3
Step 3
縦型フォーマットを適用
モバイル視聴に最適化された**9:16アスペクト比**に設定して、動画を完璧に調整します。私たちの**アスペクト比のリサイズとエクスポート**機能がコンテンツを簡単に調整します。
4
Step 4
最終動画をエクスポート
プロジェクトを完成させ、高品質な縦型動画をダウンロードします。HeyGenは**ウォーターマークなし**のエクスポートを保証し、どのソーシャルメディアプラットフォームでも共有可能なプロフェッショナルな仕上がりを提供します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のソーシャルメディア向け縦型動画コンテンツを向上させることができますか？

HeyGenは強力な縦型動画ジェネレーターであり、魅力的なInstagram Reels、YouTube Shorts、TikTok動画を作成することができます。プロフェッショナルにデザインされたテンプレートとAIボイスオーバーを活用して、高品質なコンテンツ制作を簡単に行えます。

HeyGenを使って、広範な編集スキルなしで魅力的な縦型動画を簡単に作成できますか？

もちろんです。HeyGenの直感的で簡単なドラッグ＆ドロップエディターと高度なAI機能により、縦型動画メーカーのプロセスが簡素化されます。どのソーシャルメディアプラットフォームにも最適なプロフェッショナルグレードの縦型動画を迅速に制作できます。

HeyGenは私のブランドの独自のアイデンティティで縦型動画をカスタマイズすることをサポートしていますか？

はい、HeyGenは一貫したブランドプレゼンスを維持する力を提供します。ブランドキット機能とカスタムシナリオ生成を活用して、ロゴ、色、特定の美学を統合し、縦型動画広告があなたのアイデンティティに完全に一致するようにします。

HeyGenはトレンドの縦型動画を作成するためにどのようなクリエイティブ機能を提供していますか？

HeyGenはトレンドの縦型動画を生成するためのクリエイティブツールのスイートを提供しています。AI生成ビジュアル、ダイナミックな背景音楽、豊富なストックメディアライブラリを探索して、TikTokやInstagram Reelsのようなプラットフォームで縦型動画を際立たせましょう。