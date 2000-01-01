縦型動画ジェネレーター: 魅力的なショート動画とリールを作成
HeyGenの豊富なメディアライブラリを活用して、数分でソーシャルメディア向けの素晴らしい縦型動画を作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーやマーケティングプロフェッショナルを対象にした45秒のInstagram Reels動画を開発し、ブランドの存在感を高める方法を紹介します。高品質な「メディアライブラリ/ストックサポート」とフレンドリーな「AIアバター」を使用したクリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用します。動画には「字幕/キャプション」をシームレスに統合し、HeyGenが洗練されたブランドストーリーを作成するための強力な「縦型動画ジェネレーター」であることを示します。
テクノロジー愛好家や教育者向けに設計された60秒の説明動画を制作し、現代のビデオ制作における「AIボイスオーバー」の核心概念を解き明かします。ビジュアルスタイルは明確でモダンであり、アニメーショングラフィックスを使用して複雑なアイデアを説明し、権威あるが親しみやすい「ボイスオーバー生成」を伴います。この動画は、HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能による効率的なコンテンツ制作と、さまざまなプラットフォーム向けの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」能力を強調します。
フリーランスのクリエイティブやストーリーテラー向けに、AIを使用した「カスタムシナリオ生成」の無限の可能性を探る15秒のインスピレーションショートを作成します。ビジュアルとオーディオスタイルはアーティスティックでシネマティックであり、抽象的なビジュアルと感情を揺さぶる背景音楽を使用し、カスタム「AIアバター」によって強力なメッセージを届けます。このプロンプトは想像力を刺激し、HeyGenが「コンテンツ制作」のクリエイティブな境界を押し広げる方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のソーシャルメディア向け縦型動画コンテンツを向上させることができますか？
HeyGenは強力な縦型動画ジェネレーターであり、魅力的なInstagram Reels、YouTube Shorts、TikTok動画を作成することができます。プロフェッショナルにデザインされたテンプレートとAIボイスオーバーを活用して、高品質なコンテンツ制作を簡単に行えます。
HeyGenを使って、広範な編集スキルなしで魅力的な縦型動画を簡単に作成できますか？
もちろんです。HeyGenの直感的で簡単なドラッグ＆ドロップエディターと高度なAI機能により、縦型動画メーカーのプロセスが簡素化されます。どのソーシャルメディアプラットフォームにも最適なプロフェッショナルグレードの縦型動画を迅速に制作できます。
HeyGenは私のブランドの独自のアイデンティティで縦型動画をカスタマイズすることをサポートしていますか？
はい、HeyGenは一貫したブランドプレゼンスを維持する力を提供します。ブランドキット機能とカスタムシナリオ生成を活用して、ロゴ、色、特定の美学を統合し、縦型動画広告があなたのアイデンティティに完全に一致するようにします。
HeyGenはトレンドの縦型動画を作成するためにどのようなクリエイティブ機能を提供していますか？
HeyGenはトレンドの縦型動画を生成するためのクリエイティブツールのスイートを提供しています。AI生成ビジュアル、ダイナミックな背景音楽、豊富なストックメディアライブラリを探索して、TikTokやInstagram Reelsのようなプラットフォームで縦型動画を際立たせましょう。