魅力的な対決ビデオを作成するためのVersus Video Maker

トレンドのテンプレートと強力なAIツールを使用して動的な対決ビデオをデザインし、HeyGenのナレーション生成を活用してインパクトを与えます。

技術専門家や開発者を対象にした90秒の技術概要ビデオを作成し、HeyGenが高度なAIビデオジェネレーターとしてどのように機能するかを示します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、動的なテキストオーバーレイと明確で明瞭なナレーションを使用します。複雑な技術文書を魅力的なビジュアルに変換し、AIアバターの精度を強調することで、スクリプトからのテキスト-to-ビデオの力を紹介します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーやマーケター向けに、HeyGenを強力なビデオ編集ソフトウェアとして紹介する1分間の説明ビデオを制作します。親しみやすいAIアバターがプレゼンテーションを行い、テンプレートとシーンを使った簡単な操作性と、コンテンツ作成を簡素化するための高品質なナレーション生成を示す、明るく魅力的なビジュアルスタイルを採用します。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイターやeラーニング専門家を対象にした75秒の指導ビデオを作成し、視覚効果と音声効果、キャプションの影響を説明します。ビジュアルスタイルは現代的でインパクトがあり、多様なメディアライブラリ/ストックサポート映像をシームレスに統合し、同期された字幕/キャプションでアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマネージャーや製品チュートリアルクリエイター向けに、45秒のクイックチュートリアルをデザインし、スクリーンレコーダー出力に似た生の映像を効率的に洗練されたソーシャルメディアコンテンツに変換する方法を紹介します。高速でチュートリアルのようなビジュアルスタイルで、画面上のテキストを使用し、アスペクト比のリサイズとエクスポート、マルチプラットフォーム対応のプロフェッショナルなナレーション生成の利便性を強調します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

Versus Video Makerの使い方

AIを使ってスクリプトから最終編集まで、動的なビジュアルと音声で2つの異なる視点を示す魅力的な比較ビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
比較スクリプトを作成する
比較したい2つのテーマをアウトライン化することから始めます。AIビデオジェネレーターにスクリプトを入力し、各側の重要なポイントを詳細に記述します。
2
Step 2
ビジュアルと声を選ぶ
比較の各側を表すAIアバターを選択します。視覚効果と音声効果を強化するために、広範なライブラリから関連するメディアを選び、ビデオを強化します。
3
Step 3
ナラティブを整理し洗練する
マルチレイヤーのタイムラインを利用して、比較ポイントを効果的にシーケンス化します。重要な詳細を強調し、視聴者に明確に伝えるためにキャプションを追加します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有する
対決ビデオが完成したら、さまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートします。ソーシャルプラットフォームに直接公開し、魅力的な比較でオーディエンスを引き付けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

比較AIビデオでトレーニングを強化

.

概念、ツール、シナリオを比較する動的な「対決」ビデオを作成し、学習成果を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにAIを活用してプロフェッショナルなビデオを作成しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターであり、スクリプトを魅力的なビデオに変換する強力なAIツールを使用しています。洗練されたAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用して、コンテンツ制作を効率化し、複雑なビデオ編集ソフトウェアを不要にします。

HeyGenが提供するビデオ編集の高度な機能は何ですか？

HeyGenは、動的なコンテンツを作成するための強力なAIツールを提供し、視覚効果と音声効果をシームレスに統合します。ユーザーは簡単にキャプションを追加し、トレンドのテンプレートを活用して、高品質なビデオを従来のビデオ編集ソフトウェアを使わずに制作できます。

HeyGenはどのようにして異なるプラットフォーム向けにビデオを最適化しますか？

HeyGenは、さまざまなオーディエンスやプラットフォーム向けにビデオを簡単に準備することができます。柔軟なアスペクト比のリサイズと多様なエクスポートオプションを使用して、ソーシャルプラットフォームに公開し、どこでも完璧に見えるコンテンツを確保します。

HeyGenはテキスト-to-ビデオの作成プロセスを簡素化しますか？

もちろんです。HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターとして設計されており、テキスト-to-ビデオの作成を非常に簡単にします。スクリプトを数分で洗練されたビデオに変換し、従来のビデオ編集ソフトウェアに関連する複雑さを回避できます。