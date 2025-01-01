ステップバイステップガイドを魅力的にするAIチュートリアルビデオメーカー

プロフェッショナルなAIアバターを使用して、各ステップを明確に説明する魅力的なハウツーガイドとトレーニングビデオを簡単に作成できます。

初心者向けにバージョン管理の基本概念を紹介する、45秒のダイナミックなチュートリアルビデオを作成してください。エネルギッシュでモダンなビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、複雑な説明を迅速に魅力的なビジュアルに変換し、この基本的なトピックのビデオチュートリアルの作り方を理解しやすくします。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
中級コーダーを対象にした60秒の簡潔な指導ビデオを開発し、ブランチングやマージなどの特定のバージョン管理の概念を明確で親しみやすいアナロジーを通じて説明します。ビジュアルスタイルはクリーンでミニマリストなものとし、権威あるが親しみやすいAIアバタープレゼンターが、落ち着いた指導的な声でHeyGenの強力なAIアバターを活用してトレーニングビデオの専門的なガイダンスを提供します。
サンプルプロンプト2
プロジェクトマネージャーやチームリーダー向けに、30秒のパンチの効いたヒントビデオを制作し、共同開発のための一般的なバージョン管理の落とし穴やベストプラクティスを概説します。速いペースのインフォグラフィックスタイルのビジュアルアプローチを採用し、太字のテキストオーバーレイと励ましのトーンで、HeyGenのボイスオーバー生成を使用してプロフェッショナルな声で提供し、チームの効率性のための理想的なステップバイステップガイドを作成します。
サンプルプロンプト3
フリーランスの開発者や個人プロジェクトのクリエイターを対象にした50秒のインスパイアリングなプロモーションビデオをデザインし、個々のワークフローにバージョン管理を統合することの見落とされがちな利点を強調します。ビジュアルとオーディオスタイルは高揚感がありダイナミックで、スムーズなトランジションと自信に満ちたAIプレゼンターをフィーチャーし、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して洗練されたプロフェッショナルな出力を作成し、ビデオチュートリアルソフトウェアへのアプローチを変革します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

バージョン管理チュートリアルビデオメーカーの使い方

魅力的なバージョン管理チュートリアルビデオを簡単に作成できます。AIビデオプレゼンターと直感的な編集ツールを使用して、コンテンツをプロフェッショナルで共有可能なガイドに変換します。

1
Step 1
チュートリアルスクリプトを作成
バージョン管理のチュートリアルスクリプトをエディターに直接書き込むか貼り付けてください。テキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、コンテンツから初期シーンを即座に生成します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
AIアバターを選択してチュートリアルのエンゲージメントを高めます。ブランドやトピックに合った多様なプレゼンターから選び、ガイドをダイナミックにします。
3
Step 3
サポートビジュアルを追加
無料のメディアライブラリから関連するビジュアルを統合するか、自分のスクリーン録画をアップロードして、複雑なバージョン管理の概念やステップを明確に示します。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポート
完成したバージョン管理チュートリアルを確認し、最終編集を行います。その後、最適な視聴と共有のために希望のアスペクト比でエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

数分で魅力的なソーシャルメディアビデオとクリップを生成

.

ソーシャルメディア向けの魅力的な短いビデオチュートリアルやクリップを迅速に制作し、バージョン管理コンテンツへのトラフィックと認知度を高めます。

background image

よくある質問

HeyGenはチュートリアルビデオの作成プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオエディターであり、スクリプトから簡単に完全なチュートリアルビデオを生成することでビデオ作成を効率化します。豊富なビデオテンプレートとAIアバターのライブラリを活用して、制作プロセスを効率的にし、高品質で魅力的なコンテンツを作成できます。

HeyGenはAIビデオプレゼンターを使用して魅力的なチュートリアルビデオを作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは多様なAIアバターを備えており、ダイナミックなAIビデオプレゼンターとしてコンテンツを生き生きとさせます。これらのAIプレゼンターはリアルな声でメッセージを伝え、ステップバイステップガイドやトレーニングビデオのエンゲージメントを高めます。

HeyGenはビデオチュートリアルにどのようなユニークな編集機能を提供しますか？

HeyGenは音声オーバーや字幕の自動生成を含む強力なビデオ編集機能を提供します。直感的なインターフェースを使用してスクリプトを洗練し、ブランディングコントロールを追加し、無料のメディアライブラリにアクセスしてチュートリアルビデオを完璧に仕上げることができます。

HeyGenはAI生成のチュートリアルビデオのプロフェッショナルな品質をどのように保証しますか？

HeyGenは高度なAI技術とビデオチュートリアルソフトウェアに特化した包括的な機能を通じてプロフェッショナルな品質を保証します。ブランディングコントロールを使用してビデオをカスタマイズし、さまざまなビデオテンプレートから選択し、AIアバターを使用して洗練されたプラットフォーム対応のコンテンツを効率的に提供できます。