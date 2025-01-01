判決報告ビデオメーカー：AIで法務インサイトを変革

プロフェッショナルな配信のためにAIアバターを使用して、説得力のある裁判報告と法的要約を簡単に作成します。

法務専門家や内部関係者向けに、複雑なケースの結果をフォーマルで権威あるビジュアルスタイルと明確で権威あるナレーションで伝える、60秒の判決報告ビデオを想像してください。HeyGenのナレーション生成機能により、すべての詳細が正確に表現され、複雑なデータが簡単に理解できるインパクトのある物語に変わります。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
一般の人々やソーシャルメディアのフォロワーを対象にした、活気あるグラフィックと動的なテキストアニメーションで視覚的に魅力的な45秒のニュース解説ビデオを開発してください。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、複雑なトピックを簡単に理解できるセグメントに分解し、幅広い魅力を持つプロフェッショナルなビデオを迅速に作成します。
サンプルプロンプト2
忙しいプロフェッショナルや内部コミュニケーションチームを対象にした、30秒の簡潔な速報ビデオを制作し、スピーディーでモダンなビジュアル美学と、ハイパーリアルなAIニュースアンカーによる直接的で魅力的な音声配信を採用します。HeyGenのAIアバター機能を利用して、緊急の更新や発表を洗練された人間らしいタッチで即座に提示し、効果的なAIビデオメーカーとして機能します。
サンプルプロンプト3
マーケティングチームやビジネスアナリスト向けに、データインサイトをカスタムブランディング要素と洗練されたバックグラウンドスコアで提示し、統一感のあるプロフェッショナルな外観を持つ50秒のビジネスニュースビデオが不可欠です。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を通じて、生のテキストが視覚的に豊かな物語にシームレスに変換され、ブランドの独自のアイデンティティを完全に統合したパーソナライズされた「プロンプトネイティブビデオ作成」体験を提供します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

判決報告ビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールを使用して、複雑な法的データを明確で説得力のあるビデオレポートに変換し、技術専門家や内部関係者のコミュニケーションを向上させます。

1
Step 1
スクリプトを作成するかテンプレートを選択
判決報告のテキストをAIスクリプトジェネレーターに直接貼り付けるか、法的報告用に設計されたプロフェッショナルなテンプレートから選択します。これにより、ビデオの基盤がすぐに設定されます。
2
Step 2
AIアバターとナレーションを選択
レポートを提示するのに適したAIアバターを選び、明確で権威あるナレーションを生成します。AIがプロフェッショナルで魅力的な配信を保証し、データを魅力的なコンテンツに変換します。
3
Step 3
ブランディングとビジュアルでカスタマイズ
ロゴや色を含むカスタムブランディングを適用して一貫性を保ちます。メディアライブラリから関連するストックアセットを追加するか、自分のものをアップロードしてビジュアルコンテキストを提供します。
4
Step 4
プロフェッショナルなビデオをエクスポートして共有
希望のアスペクト比と品質を選択して判決報告ビデオを完成させます。高解像度でビデオをエクスポートし、内部関係者や法務チームと共有して効果的なコミュニケーションを確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

情報豊富な公共解説ビデオの作成

.

判決報告を迅速に簡潔で魅力的なビデオクリップに変換し、複雑な法的情報を簡素化して一般消費者向けに提供します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして説得力のあるプロフェッショナルなビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、スクリプトやテキストを魅力的なビジュアルコンテンツに変換する高度なAIビデオメーカーです。リアルなAIアバターと明確で権威あるナレーションを活用して、高品質で説得力のあるビデオを制作し、視聴者の注目を真に引きつけます。

HeyGenが提供するビデオ作成のための高度なAI機能は何ですか？

HeyGenは、AIスクリプトからビデオへのジェネレーターを提供し、テキストをAIアバターを使った動的なビデオに簡単に変換できます。プラットフォームには、AIによるナレーション生成や自動字幕も含まれており、ビデオ生成プロセスを効率的に簡素化します。

HeyGenで作成したビデオをブランドアイデンティティに合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、ロゴや好みの色をシームレスに組み込むことができる広範なカスタムブランディングオプションをサポートしています。使いやすいドラッグ＆ドロップエディターとさまざまなテンプレートにより、ビデオが常にブランドの独自のビジュアルスタイルを反映します。

HeyGenはビデオ制作プロセス全体をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、AIビデオ編集機能や自動字幕、柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートを含む、完全なエンドツーエンドのビデオ生成ソリューションを提供し、ビデオ制作を非常に効率的にします。コンテンツ作成を最初から最後まで簡素化するために設計されたコスト効率の高いソリューションです。