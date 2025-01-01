会場ショーケースビデオメーカー: 予約を増やす
AIビデオ生成で現地撮影を排除。スクリプトからのテキストビデオを使用して、予約を引き付ける魅力的なイベントプロモビデオを作成。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーやイベントプランナーを対象に、プロモーションコンテンツをカスタマイズすることで、どのようにしてより多くの予約を引き付けることができるかを示す、活気に満ちた45秒のマーケティングビデオを作成してください。ビデオは明るく魅力的なビジュアルスタイルを採用し、モダングラフィックスとアップビートなサウンドトラックを特徴とし、HeyGenの「テンプレートとシーン」を使用して、会場のためのプロフェッショナルな「マーケティングビデオ」を生成する利便性を説明する親しみやすいボイスオーバーが含まれます。
企業イベントオーガナイザーや高級ホスピタリティグループ向けに、HeyGenの高度な機能を洗練された「ビデオ作成ツール」として紹介する、没入感のある90秒の技術ガイドを制作してください。ビジュアルプレゼンテーションは洗練されて高精細で、「AIアバター」を使用して複雑な機能のウォークスルーをナレーションし、権威ある声とプロフェッショナルさを伝える微妙な環境音効果が伴います。
ソーシャルメディアマーケターやイベントプロモーター向けに、架空の会場からの主要なイベントハイライトを強調する、テンポの速い30秒の「イベントプロモビデオ」をデザインしてください。ビデオはトレンディで活気に満ちたビジュアルスタイルを特徴とし、人気のあるエネルギッシュな音楽に合わせてクイックカットを行い、プラットフォーム全体でのエンゲージメントのために簡潔でダイナミックなキャプションを含めます。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能が、さまざまなソーシャルメディアフィードにコンテンツを適応させるのをいかに簡単にするかを示してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはマーケティングのためのAIビデオ生成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオ生成機能をユーザーに提供し、スクリプトからのテキストを魅力的なコンテンツに変換します。このビデオ作成ツールはリアルなAIアバターを特徴としており、現地撮影の必要性を排除し、マーケティングビデオ制作プロセスを大幅に簡素化します。
HeyGenを使用してブランド要素を使用して会場ショーケースビデオをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは強力なブランドコントロールとカスタマイズ可能なテンプレートを提供しており、ロゴ、ブランドカラー、特定のメッセージを完璧に統合できます。これにより、作成するすべての会場ショーケースビデオとイベントプロモビデオがブランドアイデンティティとシームレスに一致します。
HeyGenはビジネスにとって効率的なビデオ作成ツールとなる技術的特徴は何ですか？
HeyGenは使いやすいドラッグアンドドロップインターフェースを提供し、驚くべき4K品質のエクスポートをサポートし、スクリプトからのテキストビデオやボイスオーバー生成などの強力な機能を含んでいます。これらの技術的側面により、ビジネスはプロフェッショナルなマーケティングビデオを効率的に制作できます。
HeyGenは高品質なイベントプロモビデオやその他のマーケティングコンテンツの作成をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは、魅力的なイベントプロモビデオや詳細な会場ショーケースビデオを含む多様なマーケティングビデオを作成するのに理想的なAIビデオ生成プラットフォームです。その機能にはAIアバターやカスタマイズ可能なテンプレートが含まれており、プロフェッショナルなコンテンツを通じてビジネスがより多くの予約を引き付けるのを助けます。