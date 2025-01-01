会場マネージャーやイベントスペースのマーケティングチームが、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、現地撮影なしで魅力的な「会場ショーケースビデオメーカー」コンテンツを効率的に作成する方法を示す、説得力のある1分間のビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、異なる仮想スペース間のダイナミックなカットを特徴とし、インスピレーションを与えるバックグラウンドミュージックと、"AIビデオ生成"の容易さを強調する明確で簡潔なナレーションが伴います。

ビデオを生成