起業家志望者や新しい投資家を対象にした90秒の説明動画を作成し、転換社債やSAFE契約のような複雑な投資概念を簡単に説明します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、アニメーション化されたチャートや図を使用し、落ち着いた権威あるAIのナレーションで明確さと信頼を確保します。HeyGenのAIアバターを活用して重要な情報を提示し、複雑なトピックをわかりやすくします。

