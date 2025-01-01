ベンダートレーニングビデオメーカー：簡単な作成とオンボーディング
HeyGenのAIアバターによって、ベンダーのオンボーディングのためのプロフェッショナルな品質のビデオを生成し、満足度を向上させます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のベンダー向けに、30秒の簡潔なトレーニングビデオを作成し、最新の製品情報を提供します。モダンでクリーンなビジュアルスタイルと、直接的で明確なナレーションが特徴です。このプロフェッショナルな品質のビデオは、スクリプトを入力するだけで簡単に生成され、スクリプトからビデオへの迅速なコミュニケーションの力を示します。
グローバルなベンダーの観客を対象とした、包括的な60秒のビデオチュートリアルを開発します。多様で包括的なビジュアルスタイルと、落ち着いた説明的なナレーションを使用します。AIアバターが重要なビデオドキュメントを提示し、字幕/キャプションが言語に関係なくすべての視聴者にアクセス可能で理解しやすいものにします。
L&Dチーム向けに、45秒のダイナミックな指導ビデオを制作し、トレーニングビデオを簡単に作成する方法を強調します。鮮やかなビジュアルスタイルと情報豊かなオーディオスタイルで提示されます。このビデオは、豊富なテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して、魅力的な教育コンテンツを迅速に組み立てる方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてベンダー向けの魅力的なトレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIアバター、プロフェッショナルなテンプレート、充実したメディアライブラリを使用して、スクリプトを動的で視覚的に魅力的なビデオに変換し、ベンダートレーニングのための魅力的なビデオコンテンツを作成する力を提供します。これにより、高品質なトレーニングビデオの制作が簡単になります。
HeyGenがトレーニングコンテンツのための効果的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは高度なAIを活用してトレーニングビデオの作成を効率化し、テキストスクリプトからプロフェッショナルな品質のビデオをリアルなAIナレーションと自動キャプションで生成します。これにより、どのトレーニングビデオメーカーでも効果的なビデオドキュメントを効率的に作成できます。
HeyGenでベンダートレーニングビデオをブランド基準にカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントをベンダートレーニングビデオに直接組み込むことができます。これにより、すべてのビデオが会社のプロフェッショナルなイメージと基準に完全に一致します。
HeyGenはトレーニングのための画面録画や多言語オプションなどのさまざまなビデオ要素をサポートしていますか？
はい、HeyGenは統合された画面録画機能をサポートし、AI翻訳とキャプションを提供します。これにより、トレーニングビデオが多様なグローバルベンダーにとってアクセス可能で適応可能になります。これは、現代の学習と開発チームのための包括的なAIビデオプラットフォームです。