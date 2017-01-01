ベンダートレーニングビデオジェネレーター: AIビデオを迅速に作成
カスタマイズ可能なAIアバターを活用して、プロフェッショナルなAIパワードトレーニングビデオでベンダーのオンボーディングを変革します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のベンダー向けに、ベンダーポータルの最新の更新を詳述する90秒の指導ビデオを作成してください。簡潔でステップバイステップのビジュアルスタイルを採用し、理解しやすいナレーションを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を活用して明確なコンテンツを生成し、これらの重要なベンダーポータルトレーニングビデオに字幕を追加してアクセシビリティを向上させます。
L&Dチームを対象とした2分間のダイナミックなビデオを開発し、HeyGenが高品質なトレーニングコンテンツの作成をどのように効率化できるかを紹介します。このビデオは、HeyGenのテンプレートとシーンから引き出された魅力的でカスタマイズ可能なビジュアルを特徴とし、多言語サポートを示すための多様なナレーション生成オプションを備えています。
社内のベンダー管理チーム向けに、内部システム内の新機能を示す45秒のデモビデオを制作してください。このビデオは、主に正確な画面録画を使用し、説明を重ねて、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用してさまざまなプラットフォームに最適化し、ベンダー管理の明確さを高めるために字幕を追加します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてAIトレーニングビデオを効率的に作成しますか？
HeyGenは高度なAIアバターと強力なテキストビデオエンジンを利用して、スクリプトを魅力的なAIトレーニングビデオに変換し、比類のない効率を実現します。この強力な機能により、L&Dチームはベンダー管理とオンボーディングのための高品質なトレーニングコンテンツを迅速に制作できます。
HeyGenは特定のブランド要素でベンダートレーニングビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを可能にし、組織のロゴ、ブランドカラー、独自のビジュアル要素を簡単に取り入れることができます。これにより、ベンダートレーニングビデオが企業のアイデンティティに完全に一致します。
HeyGenは詳細なベンダーポータルトレーニングを制作するためのどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、トレーニングビデオ内で複雑なベンダーポータルやソフトウェアインターフェースを直接デモンストレーションするのに最適な統合画面録画などの重要な技術的機能を提供します。さらに、AI生成のナレーションを利用して明確なナレーションを提供し、理解を深めるために自動的に字幕を含めることができます。
HeyGenはトレーニングコンテンツの多言語字幕などのアクセシビリティ機能をサポートしていますか？
はい、HeyGenはアクセシビリティを考慮して設計されており、すべてのAIトレーニングビデオに自動字幕生成を提供します。さらに、その多言語機能により、多様でグローバルなオーディエンスに効果的にリーチし、広範な理解を確保するベンダーオンボーディング資料を作成できます。