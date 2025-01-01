ベンダーレポートビデオメーカー：データインサイトを視覚的に解放
複雑なデータを効率的にプロフェッショナル品質のビデオに変換し、スクリプトからの強力なテキストビデオを活用します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいサプライヤー向けに、親しみやすく指導的なトーンで、魅力的なAIアバターがクリーンでブランド化されたシーン内で提供する45秒の歓迎ベンダーオンボーディングビデオを開発します。このビデオは、ポータルの基本的なナビゲーションと期待事項を紹介し、HeyGenの「AIアバター」と「テンプレートとシーン」を活用して、一貫性のあるプロフェッショナルな第一印象を作り出します。
潜在的な顧客をターゲットにした30秒の活気あるソーシャルメディアビデオを制作することを想像してください。新製品の利点をダイナミックなビジュアル、アップビートなバックグラウンドミュージック、キャッチーな「字幕/キャプション」で最大限のエンゲージメントを実現します。あなたのクリエイティブなスクリプトは、迅速な消費と関心を引き付けるのに最適な「スクリプトからのテキストビデオ」作品に変換できます。
オンラインショッピング客をターゲットにした、eコマースビジネス向けの洗練された50秒の製品ビデオを作成し、「メディアライブラリ/ストックサポート」からの高品質なストックメディアと説得力のある「ボイスオーバー生成」を使用して、主要な機能を視覚的に強調します。視覚スタイルがモダンで魅力的であることを確認し、さまざまな「テンプレートとシーン」を活用して、製品の利点を説得力のあるプロフェッショナルな方法で強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のビデオ作成プロセスを向上させることができますか？
HeyGenのAI駆動ツールはビデオ制作を効率化し、プロフェッショナル品質のビデオを簡単に作成できるようにします。幅広いAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、テキストをビデオに変換し、ビデオメーカーとしてのワークフローを大幅にスピードアップできます。
HeyGenはベンダーコミュニケーションのためのブランドコンテンツをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは理想的なベンダーレポートビデオメーカーです。ブランド化されたシーン、カスタマイズ可能なスクリプト、独自のブランドコントロールを使用して、すべてのベンダーオンボーディングコンテンツに一貫したプロフェッショナルなイメージを確保し、影響力のあるベンダーポータルトレーニングビデオやその他のコミュニケーションを作成できます。
HeyGenは効率的なビデオ制作のためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは効率的なビデオ自動化のための強力なAI駆動ツールを提供しており、スクリプトからのシームレスなテキストビデオ機能や高度なボイスオーバー生成を含んでいます。さらに、自動字幕や柔軟なビデオ編集などの機能により、最終出力が洗練され、アクセスしやすくなります。
HeyGenでAI生成のビジュアルを使ってビデオをパーソナライズできますか？
はい、HeyGenでは広範なパーソナライズが可能です。多様なAIアバターを活用し、メディアライブラリからのコンテンツとともにAI生成画像を統合して、カスタマイズ可能なスクリプトに完璧に合うユニークで魅力的なビジュアルストーリーを作成できます。