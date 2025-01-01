効率のための究極のベンダーオンボーディングビデオメーカー
自動ビデオ生成でベンダーオンボーディングを効率化し、スクリプトを魅力的なビデオに簡単に変換します。
既存のベンダー向けに、重要なポリシーの更新を伝え、コンプライアンスを確保するための90秒の指導動画を開発してください。動画は直接的で情報的なビジュアルスタイルを採用し、重要な変更点を強調するために明確な画面上のテキストを使用し、HeyGenの音声生成を利用したプロフェッショナルなナレーションを提供します。HeyGenの字幕/キャプションを活用して、新しい規制の理解とアクセスを向上させ、オンボーディング動画に関連する「インスタントアップデート」のための効果的な自動化プラットフォームを作成します。
新しいポータルモジュールを通じて請求書を提出する方法について、ベンダー向けに45秒のマイクロラーニング動画をデザインしてください。動画はアニメーション化されたステップバイステップのビジュアルスタイルで、魅力的なトランジションと親しみやすいAIボイスを備えています。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、このトレーニング動画を迅速に構築し、特定のタスクに合わせたカスタマイズ可能なテンプレートを使用して効率的なトレーニング動画を提供する自動化プラットフォームを示します。
すべてのアクティブなベンダー向けに、パートナーシッププログラムの重要な新しい利点や機能を詳述する2分間の発表動画を制作してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで魅力的にし、高品質のビジュアルと高揚感のあるAI生成ナラティブを組み込みます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用して、関連するロイヤリティフリーのHD動画でビジュアルストーリーテリングを豊かにし、ビデオメーカーとしての自動化ビデオ生成を効果的に活用して説得力のあるメッセージを作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはAIを使ってどのようにビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは使いやすい自動化プラットフォームで、高度なAIを活用してスクリプトをリアルなAIアバターとAIナレーションを備えた魅力的なビデオに変換します。この手間のかからない自動化により、テキストからビデオへの全プロセスが簡素化され、誰でも利用可能になります。
HeyGenのプラットフォームとカスタマイズ可能なテンプレートを使ってビデオにブランドを付けることはできますか？
はい、HeyGenは完全なカスタマイズオプションと強力なブランディングコントロールを提供し、ビデオが会社のアイデンティティに完全に一致するようにします。ロゴを簡単に統合し、ブランドカラーを選択し、ビデオエディター内でカスタマイズ可能なテンプレートを利用して、一貫性とプロフェッショナリズムを維持できます。
HeyGenはビデオのアクセシビリティとグローバルリーチのためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは自動字幕生成と多言語AIナレーションを通じてビデオをグローバルにアクセス可能にします。これにより、さまざまなオーディエンス向けに多言語のトレーニングコンテンツを簡単に作成でき、テキストとキャプションを画面上に表示してリーチを拡大します。
HeyGenは外部メディアやストックアセットのビデオへの統合をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なメディアライブラリサポートを提供し、外部メディアを簡単に統合したり、幅広いロイヤリティフリーのHD動画や画像から選択したりできます。これにより、AI生成シーンや画面録画インサートを補完する多様なビジュアル要素でビデオコンテンツを豊かにします。