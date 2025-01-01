今月のベンダービデオメーカー：簡単な認定

HeyGenのAIアバターによって生成されたプロフェッショナルなビデオで、トップベンダーを認定しましょう。

社内チームと表彰されるベンダー向けに、30秒の「今月のベンダー」認定ビデオを作成し、プロフェッショナルで祝祭的なビジュアルスタイルとダイナミックなトランジション、そして熱意あるトーンを取り入れましょう。HeyGenの音声生成機能を使用して、感謝のメッセージを伝え、魅力的で記憶に残る認定作品に仕上げます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
クライアントやパートナーを対象に、ソーシャルメディアプラットフォーム全体で「今月のベンダー」を発表する45秒のプロモーションビデオをデザインします。モダンで情報豊かなビジュアルスタイルを採用し、洗練されたグラフィックスとアップビートなバックグラウンドミュージックを使用します。HeyGenのAIアバターを活用して、主要なハイライトと成果を紹介し、コンテンツを非常に魅力的でプロフェッショナルなものにします。
サンプルプロンプト2
マーケティングチームや中小企業向けに、AIビデオメーカーを使用して「今月のベンダー」スポットライトを作成する方法を紹介する60秒の説明ビデオを開発します。ビジュアルとオーディオスタイルはクリーンでユーザーフレンドリー、かつ情報豊かであり、画面上のテキストオーバーレイと親しみやすいナレーターを利用します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を強調し、迅速なコンテンツ生成を示し、採用を促進します。
サンプルプロンプト3
将来の潜在的なベンダーや社内チームを対象にした「今月のベンダー」証言に焦点を当てた30秒の認定ビデオを制作します。信頼性のあるインタビュー形式のビジュアルアプローチを採用し、ポジティブな逸話と関連するストック映像を組み込んでプロフェッショナルな印象を作り出します。HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して、すべての音声コンテンツにアクセスしやすさと明確さを確保し、これらの魅力的なビデオの全体的なインパクトを高めます。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

今月のベンダービデオの作り方

AI駆動のツールを使用して、トップパフォーマーのための魅力的な認定ビデオを簡単に作成し、チームの士気を高め、彼らの成果を促進します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
認定用にデザインされたさまざまなプロフェッショナルテンプレートから選択するか、テンプレートとシーンを使用して完全にカスタマイズ可能な白紙のキャンバスから始めます。
2
Step 2
スクリプトとメディアを追加
ベンダーの成果を強調するためのスクリプトを入力し、関連する画像やビデオクリップを簡単にアップロードします。スクリプトからのテキストビデオ機能を活用します。
3
Step 3
AI音声を生成
スクリプトを瞬時に自然な音声に変換し、音声生成機能を使用して認定ビデオにプロフェッショナルなオーディオレイヤーを追加します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
最終的なプロフェッショナルビデオを確認し、異なるプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整し、エクスポートして共有の準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

プロフェッショナルなプロモーションコンテンツを制作

.

AIを活用して、ベンダーの成果と提供内容を効果的に紹介するプロフェッショナルで高性能なプロモーションビデオを開発します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、先進的なAIビデオメーカーを使用して、プロフェッショナルなビデオを簡単に作成することを可能にします。エンドツーエンドのビデオ生成機能とカスタマイズ可能なテンプレート、ブランドコントロールを組み合わせることで、コンテンツが効果的で洗練されたものになります。

HeyGenでAIアバターを使って魅力的なビデオを作成できますか？

はい、HeyGenではリアルなAIアバターを活用して魅力的なビデオを制作できます。テキストからビデオへのスクリプトを提供するだけで、AI機能が自然な音声を生成し、メッセージを生き生きと伝えます。

HeyGenでどのようなプロモーションコンテンツを生成できますか？

HeyGenは、さまざまなプロモーションコンテンツを生成するのに最適な多用途のビデオメーカーです。魅力的なプロモーションビデオ、マーケティングビデオ、説明ビデオなどを含みます。私たちのプラットフォームは、ソーシャルメディアやその他のプラットフォームに最適化された多数のテンプレートを提供し、オーディエンスの注目を集めるのに役立ちます。

HeyGenはどのようにしてビデオ編集と作成を簡素化しますか？

HeyGenは、直感的なAI駆動のプラットフォームを通じて、ビデオ作成と編集のプロセス全体を簡素化します。私たちのビデオメーカーは、簡単な編集と効率的なワークフローを促進し、複雑なソフトウェアを使用せずに高品質のビデオを迅速に生成することを可能にします。