車両チュートリアルビデオジェネレーター: 魅力的なカーガイドを作成

HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの変換を使用して、プロフェッショナルなDIY車両メンテナンスビデオや魅力的な車の修理チュートリアルを簡単に作成します。

137/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しい電気自動車の革新的なトップ3機能を紹介する60秒のミニレビュー動画を制作し、購入を検討しているテクノロジーに詳しい車愛好家をターゲットにしてください。スリークでモダンなビジュアル美学を採用し、ダイナミックなカメラアングルとアップビートでインスパイアリングな背景音楽を使用し、HeyGenのプロフェッショナルなテンプレートとシーンを活用し、字幕を統合してアクセシビリティを確保してください。
サンプルプロンプト2
新しいカーディーラーシップのための30秒のプロモーションクリップをデザインし、ソーシャルメディアプラットフォームで注目を集め、幅広いオーディエンスにアピールしてください。ビデオは高エネルギーでダイナミックなビジュアルスタイルを持ち、インパクトのあるテキストアニメーションとHeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのロイヤリティフリーメディアを組み込み、スクリプトからのシームレスなテキストからビデオへの変換で実現してください。
サンプルプロンプト3
基本的な車の修理を試みる人を対象に、ワイパーブレードを効果的に交換する方法を説明する50秒の詳細な修理チュートリアルを生成してください。ビデオは実用的で集中したビジュアルスタイルを持ち、部品のクローズアップを明確に示し、HeyGenのボイスオーバー生成を使用した説明的なナレーションを添え、アスペクト比のリサイズとエクスポートを通じてさまざまなプラットフォームに最適化してください。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

車両チュートリアルビデオジェネレーターの使い方

AIを活用してプロフェッショナルで魅力的な車両チュートリアルビデオを簡単に作成し、あなたの自動車知識を明確で視覚的に豊かなコンテンツに変換します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
チュートリアルコンテンツを入力することから始めます。『スクリプトからのテキストからビデオ』機能が、あなたの書いたテキストを初期ビデオドラフトに変換し、自動車チュートリアルの基盤を築きます。
2
Step 2
ビジュアルとテンプレートを選択
関連するビジュアルでチュートリアルを強化します。プロフェッショナルな『テンプレートとシーン』から選ぶか、広範なメディアライブラリを閲覧して、ストック映像、グラフィックス、または自分のメディアを追加して重要なステップを説明します。
3
Step 3
ナレーションと字幕を追加
『ボイスオーバー生成』機能を使用して、自然な音声のナレーションで説明を洗練させます。すべての視聴者に明確さとアクセシビリティを確保するために、車両チュートリアルに『字幕』を追加してください。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
プロフェッショナルなチュートリアルを完成させます。『アスペクト比のリサイズとエクスポート』を利用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、高品質な自動車コンテンツをダウンロードして共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディア向けの迅速な車のヒントを制作

.

短く魅力的な車のビデオクリップやチュートリアルをソーシャルメディア向けに生成し、オーディエンスの注目を迅速に集め、価値を提供します。

background image

よくある質問

HeyGenはクリエイティブな自動車コンテンツのためのAIカー動画ジェネレーターとしてどのように役立ちますか？

HeyGenは、先進的なAIカー動画ジェネレーターを使用して、車のコンセプトをAIクリップや自動車コマーシャルに簡単に変換する力を提供します。プロンプトネイティブなビデオ作成により、車の広告やDIY車両メンテナンスビデオのためのシネマティックなビジュアルとダイナミックなテキストアニメーションを簡単に生成できます。

HeyGenはプロフェッショナルな車両チュートリアルビデオの作成をサポートしていますか？

はい、HeyGenは優れた自動車チュートリアルビデオメーカーであり、高品質なDIY車両メンテナンスビデオや車の修理チュートリアルの作成を可能にします。AIアバター、スクリプトからのテキストからビデオへの変換機能、ボイスオーバー生成を活用して、字幕付きの明確で魅力的な車両チュートリアルビデオを制作できます。

HeyGenは自動車マーケティングビデオをカスタマイズするためのどのようなクリエイティブツールを提供していますか？

HeyGenはクリエイティブな自動車コンテンツのために設計された包括的な編集ツールとテンプレートを提供しています。ロゴやカスタムカラーを統合するためのブランディングコントロールを利用し、ストックカー動画のロイヤリティフリーメディアライブラリから選択し、さまざまなオーバーレイやエフェクトを適用してユニークな車のイントロや車両レビュー動画を作成できます。

HeyGenでテキストを自動車ビデオに素早く変換できますか？

もちろんです。HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用すると、あらゆる自動車のニーズに対してプロフェッショナルなAI生成ビデオコンテンツを迅速に生成できます。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのAIビデオジェネレーターがあなたのビジョンを実現し、同期されたオーディオと高解像度のMP4エクスポートを備えたコンテンツを提供します。YouTubeやソーシャルメディアに最適です。