資金調達成功のためのVCピッチビデオジェネレーター

AIアバターを使用してプロフェッショナルな投資家向けピッチを作成し、ビジョンを明確に伝えて迅速に資金を確保します。

スタートアップ創業者をターゲットにしたダイナミックな60秒のビデオを作成し、魅力的な投資家向けプレゼンテーションをどのように行うかを紹介します。ビジュアルスタイルはモダンでエネルギッシュにし、鮮やかなアニメーションとアップビートなサウンドトラックを使用し、AIアバターが主要なビジネスメトリクスとビジョンをプロフェッショナルに提示する様子を、HeyGenのAIアバター機能を活用してパーソナライズされたタッチで表現します。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーとマーケティングチームを対象にした45秒の簡潔な説明ビデオを開発し、ピッチデッキビデオを魅力的なプレゼンテーションにシームレスに変換する方法を示します。ビデオはクリーンで情報豊かなビジュアルスタイルを持ち、画面上のテキストが明確で、安心感のあるナレーションを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して書かれたコンテンツを洗練されたナラティブに変換する容易さを強調します。
サンプルプロンプト2
市場の問題に対するユニークな解決策を強調する、ベンチャーキャピタリストを求める革新者向けのインパクトのある30秒のピッチビデオを制作します。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練され、スピーディーで視覚的に駆動され、インパクトのあるトランジションと力強く自信に満ちたナレーションを備えています。HeyGenのテンプレートとシーンがプロフェッショナルなVCピッチビデオジェネレーター体験の作成をどのように迅速に開始できるかを示し、即時のエンゲージメントを確保します。
サンプルプロンプト3
大規模な資金調達ラウンドを追求する企業向けに設計された説得力のある90秒のビデオを生成し、プロフェッショナルなブランディングと市場機会を強調します。ビジュアルスタイルは権威ある洗練されたもので、高解像度の企業映像とエレガントなグラフィックスを組み合わせ、説得力のある、よく調整されたナレーションを提供し、HeyGenのボイスオーバー生成を活用してAI駆動のストーリーテリングを作成し、重厚感を持って資金を確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

VCピッチビデオジェネレーターの仕組み

魅力的な投資家向けピッチを簡単に作成します。ピッチデッキをAI駆動のストーリーテリングでプロフェッショナルなビデオに変換し、迅速に資金を確保します。

1
Step 1
スクリプトを作成
魅力的な投資家向けピッチスクリプトを作成することから始めます。プラットフォームのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、言葉を魅力的なAI駆動のストーリーテリングにシームレスに変換します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
ピッチを視覚化するために、さまざまなプロフェッショナルなテンプレートとシーンから選択します。直感的なインターフェースを使用して、ダイナミックな背景とレイアウトでナラティブを簡単に強化できます。
3
Step 3
AIプレゼンターを追加
AIアバターを追加してピッチを生き生きとさせます。プレゼンターの外見と声をカスタマイズし、メッセージが明確かつインパクトを持って伝えられるようにします。
4
Step 4
エクスポートと共有
最終的な投資家向けピッチビデオを高解像度フォーマットで生成し、どのプラットフォームにも最適化します。洗練されたビデオを自信を持って共有し、観客を魅了する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速なピッチビデオ生成

スクリプトやPPTからプロフェッショナルで高インパクトな投資家向けピッチビデオを迅速に制作し、資金調達の努力を最適化します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なVCピッチビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAI駆動のストーリーテリングを使用して、投資家向けの魅力的なピッチを生成し、ピッチデッキをダイナミックなビデオに変換します。テンプレートとAIアバターを活用して、メッセージをプロフェッショナルに伝え、資金を確保します。

ピッチにAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を使用できますか？

もちろんです！HeyGenはさまざまなAIアバターと強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を提供しており、カメラや俳優を必要とせずにプロフェッショナルなピッチビデオを作成できます。これにより、プレゼンテーションが洗練され、ブランド化された外観を持つようになります。

投資家向けプレゼンテーションのためにHeyGenはどのようなブランディングコントロールを提供しますか？

HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、その他の要素を統合して一貫したプロフェッショナルなプレゼンテーションを実現します。これにより、投資家向けピッチが会社のアイデンティティを反映し、際立つことが保証されます。

HeyGenはピッチデッキビデオの作成をどのように効率化しますか？

HeyGenは直感的なツールとテンプレートを使用してピッチデッキビデオの作成を簡素化します。プラットフォームを使用してPPTを迅速にビデオに変換し、データ駆動のビジュアライゼーションを組み込み、自動化されたナラティブ構造を活用してビジョンを効果的に伝えます。