魅力的なコンテンツのための価値観ビデオメーカー
HeyGenの強力なAIアバターを使って、簡単に素晴らしい企業価値観ビデオを作成しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
小規模ビジネスオーナー向けに、30秒のダイナミックなマーケティングビデオを作成し、新しい製品機能を明るくプロフェッショナルなテンプレートとクリーングラフィックで強調する説明ビデオとして設計します。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用し、忙しい起業家のスケジュールに響くような活気あるナレーションを確保します。
社内スタッフ向けに60秒のトレーニングビデオを開発し、新しい会社方針についての迅速な更新を提供します。メディアライブラリとストックサポートからの明確で情報豊富なビジュアルを使用し、落ち着いた権威あるナレーションと正確な字幕/キャプションを含めて理解とアクセシビリティを向上させます。
一般公開向けに目を引く15秒のソーシャルメディアショートを制作し、シネマティックなビジュアルとカスタムブランディングを使用して魅力的なブランドストーリーを伝えます。このビデオは、アスペクト比のリサイズとエクスポートを通じて異なるプラットフォームに簡単に適応できる必要があり、感情を呼び起こす背景音楽を伴ってエンゲージメントを最大化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてクリエイティブなビデオ生成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、ビデオ作成プロセス全体を簡素化します。強力なテキストからビデオへの変換機能とリアルなAIアバターを使用して、スクリプトを魅力的なビジュアルに簡単に変換でき、マーケティングビデオや企業価値観ビデオに最適です。
HeyGenは私のビデオにどのようなブランディングオプションを提供しますか？
HeyGenは、ユーザーに広範なカスタムブランディング機能を提供し、一貫したブランドアイデンティティを維持します。ロゴや色を簡単に適用し、プロフェッショナルなテンプレートを利用して、ブランドに合ったモダンなビジュアルスタイルのビデオを作成できます。
HeyGenはプロフェッショナルな説明ビデオを制作できますか？
はい、HeyGenはプロフェッショナルな説明ビデオを効率的に作成するために設計されています。事前に作成されたビデオテンプレートを利用し、同期されたオーディオとナレーションで魅力的なスクリプトを作成し、包括的で高解像度のビデオ出力のために字幕を追加します。
HeyGenは効果的なオンラインビデオエディターですか？
HeyGenは包括的なオンラインビデオエディターとして機能し、ビデオ作成プロセスを最初から最後まで提供します。編集やトランジションのための直感的なツールを提供し、アスペクト比をカスタマイズして、あらゆる用途にプロ品質のビデオを提供します。