Valorantのコンテンツクリエイター向けに設計された30秒のハイエナジープロモーションビデオで、HeyGenのAIを活用したハイライトがどのようにして魅力的なコンテンツに素早く変換されるかを紹介します。ビジュアルスタイルは、ダイナミックなカットと画面上のテキストで重要なプレイを強調し、アップビートな電子ゲームスタイルの音楽トラックで補完されるべきです。ナarrativeは、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、これらのクリップをソーシャルメディアで共有するために生成および強化するのがいかに簡単かを説明し、Valorantハイライトビデオメーカーに最適であることを示します。

