Valorantのコンテンツクリエイター向けに設計された30秒のハイエナジープロモーションビデオで、HeyGenのAIを活用したハイライトがどのようにして魅力的なコンテンツに素早く変換されるかを紹介します。ビジュアルスタイルは、ダイナミックなカットと画面上のテキストで重要なプレイを強調し、アップビートな電子ゲームスタイルの音楽トラックで補完されるべきです。ナarrativeは、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、これらのクリップをソーシャルメディアで共有するために生成および強化するのがいかに簡単かを説明し、Valorantハイライトビデオメーカーに最適であることを示します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
YouTuberを目指す人々を対象にした60秒のチュートリアルビデオを作成し、HeyGenのValorantハイライトクリッパーとしての効果的な機能を示します。ビジュアルスタイルは明確で指導的であり、HeyGenのインターフェースの画面録画と実際のValorantゲームプレイ映像を組み合わせ、プロのAIアバターが自信に満ちたフレンドリーなトーンでナレーションを行います。HeyGenの「AIアバター」が、クリエイターがカメラに出ることなくコンテンツをパーソナライズできる方法を強調し、シームレスなYouTubeコンテンツ作成を可能にします。
サンプルプロンプト2
カジュアルゲーマーがTikTokでValorantクリップをバイラルにするための45秒のスナッピーなビデオを制作します。ビデオはエネルギッシュでミームのようなビジュアルスタイルを持ち、クイックカット、人気のサウンドエフェクト、鮮やかなテキストオーバーレイを展示します。HeyGenの「自動クリップ機能」による簡単なハイライト生成を説明し、「字幕/キャプション」機能を強調して幅広いオーディエンスにリーチし、バイラルコンテンツになるインスタントクリップの作成方法を示します。
サンプルプロンプト3
プロのストリーマーやコンテンツクリエイター向けに、HeyGenの強力な「テンプレートとシーン」および「アスペクト比のリサイズとエクスポート」がマルチプラットフォームコンテンツ配信のワークフローをどのように簡素化するかを説明する90秒の指導ビデオを開発します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、クリーンなUIデモンストレーションとスムーズなトランジションを特徴とし、落ち着いた情報提供のボイスオーバーが伴います。このビデオは、これらの機能が多様なソーシャルメディアプラットフォームでのオーディエンスの成長を効率的に支援する方法を紹介します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

Valorantハイライトビデオメーカーの使い方

あなたの最高のValorantプレイをバイラルコンテンツに変えましょう。AIを活用したツールが自動的にハイライトをクリップし、ソーシャルメディア用に準備します。

1
Step 1
ゲームプレイをアップロード
まず、Valorantのゲーム録画をアップロードします。AIを活用したハイライト機能が、あなたの最高の瞬間をインテリジェントに特定し、自動的にクリップします。時間を節約できます。
2
Step 2
クリップをカスタマイズ
直感的なエディターを使用して選択したクリップを洗練させます。関連するキャプションを追加して、コンテキストを強化し、オーディエンスを引き付けます。
3
Step 3
AIで強化
AIアバターやプロフェッショナルなボイスオーバーを統合して、ゲームプレイにユニークで魅力的なナarrativeを作成し、ハイライトリールを向上させます。
4
Step 4
エクスポートして共有
最後に、完成したValorantハイライトビデオをさまざまなフォーマットでエクスポートし、オーディエンスを増やすためにソーシャルメディアで即座に共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ゲームコミュニティをインスパイア

壮大なValorantプレイとAIナレーションを特徴とするモチベーショナルビデオを作成し、ゲームオーディエンスを活気づけ、引き付けます。

background image

よくある質問

HeyGenはValorantのハイライトクリップにAIをどのように活用していますか？

HeyGenは高度なValorantハイライトクリッパーとして機能し、AIを活用したアルゴリズムを使用して、あなたの最高のゲームプレイの瞬間を自動的に特定し、ダイナミックなハイライトビデオにまとめます。このインテリジェントな自動クリップ機能は、コンテンツクリエイターの編集時間を大幅に節約します。

Valorantビデオのためのクリエイティブな編集オプションは何がありますか？

HeyGenは直感的なエディターを提供し、Valorantクリップを強化することができます。プロフェッショナルなキャプション、シネマティックなトランジション、さらにはAIアバターを追加することができます。また、カスタマイズ可能なアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを使用して、さまざまなプラットフォームにウォーターマークなしで対応できます。

HeyGenはハイライトにカスタムボイスオーバーやAIアバターを追加することをサポートしていますか？

はい、HeyGenはプロフェッショナルなボイスオーバーやAIアバターの選択を含む強力なテキストからビデオへの機能を提供し、Valorantハイライトビデオメーカーの体験を向上させます。これにより、ゲームの成果におけるユニークなストーリーテリングとパーソナライズされたコメントが可能になります。

Valorantゲームクリップの高品質なエクスポートを確保するにはどうすればよいですか？

HeyGenはハードウェアアクセラレーションエンコーディングを通じて、Valorantゲームクリップの高品質な録画とエクスポートを保証し、鮮明でクリアなビデオを制作できます。多様なエクスポートオプションを使用して、磨かれたハイライトをすべてのソーシャルメディアプラットフォームで簡単に共有できます。