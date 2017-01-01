バレンタインデービデオメーカー あなたのラブストーリーを輝かせる

このバレンタインデーにパーソナライズされたロマンチックなビデオギフトを作成しましょう。直感的なプラットフォームと素晴らしいテンプレートとシーンで、スキル不要で簡単に作成できます。

大切な人への心温まる30秒のパーソナライズされたビデオギフトを作成し、思い出の写真や短いクリップをロマンチックなビデオメッセージに組み合わせ、自分で録音した優しいナレーションを加えましょう。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、親密で視覚的に美しいトリビュートを作成し、共有の旅を温かく懐かしいビジュアルスタイルで祝福し、柔らかいロマンチックなバックグラウンドミュージックを添えましょう。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
カップルや遠距離のパートナーが最も幸せな瞬間を振り返るために設計された、写真ビデオメーカー機能を使用して、45秒の「思い出の道」バレンタインデービデオを制作しましょう。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、追加のロマンチックなBロールを確保し、楽しく軽やかなビジュアルスタイルを実現し、画面上の字幕/キャプションで重要な日付や内輪のジョークを強調し、陽気で祝祭的なサウンドトラックに合わせましょう。
サンプルプロンプト2
友人や家族のために、カスタムAIアバターがHeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、明るいメッセージを届ける20秒のバレンタインデーのビデオカードをデザインしましょう。明るい色と遊び心のあるアニメーションを取り入れた現代的で活気あるビジュアルスタイルを採用し、エネルギッシュで親しみやすいオーディオトラックを添えて、カメラに映ることなくユニークでパーソナライズされた挨拶を作成しましょう。
サンプルプロンプト3
HeyGenのラブビデオメーカーを使用して、親、メンター、または親しい友人に深い感謝と愛情を表現するための誠実な60秒の「ラブレター」ビデオを作成しましょう。テンプレートとシーンライブラリから柔らかい照明と洗練されたトランジションを選び、心のこもったテキストオーバーレイと穏やかなインストゥルメンタルサウンドトラックを組み込み、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを忘れずに行いましょう。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

バレンタインデービデオメーカーの使い方

ビデオ編集スキルがなくても、数分で心のこもったパーソナライズされたバレンタインデービデオを簡単に作成できます。このバレンタインデーを忘れられないものにするユニークなビデオギフトを作りましょう。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
クリエイティブな旅を始めるには、プロフェッショナルにデザインされたバレンタインデーのテンプレートから選び、ユニークなビデオメッセージの完璧な基盤を提供します。
2
Step 2
メッセージをカスタマイズ
大切な写真やビデオをアップロードし、カスタムテキストメッセージを追加し、豊富なメディアライブラリから音楽を選んでビデオをパーソナライズしましょう。
3
Step 3
特別なタッチを加える
アーティスティックなフィルター、楽しいステッカー、魅力的なアニメーションを適用して、バレンタインデーメッセージをクリエイティブな要素で際立たせましょう。
4
Step 4
エクスポートして共有
パーソナライズされたビデオが完璧になったら、簡単に高画質でエクスポートし、特別な人にオンラインで心のこもった作品を直接共有しましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

高インパクトなパーソナライズされたビデオギフトを作成

ユニークで記憶に残るパーソナライズされたビデオギフトを簡単にデザインし、真に際立たせましょう。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてパーソナライズされたバレンタインデービデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップ機能と豊富なテンプレートを提供する強力なバレンタインデービデオメーカーです。スキルがなくても、パーソナライズされたメッセージ、音楽、さまざまなバレンタインデーのテーマで簡単にビデオをカスタマイズできます。

バレンタインデービデオのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenを使用すると、テキスト、画像、アニメーションを追加してバレンタインデービデオを完全にカスタマイズできます。ナレーション生成や字幕、さまざまなフレームやステッカーを組み込んで、真にユニークでロマンチックなビデオメッセージを作成できます。

作成したバレンタインデービデオを簡単に共有できますか？

はい、HeyGenではHD品質でパーソナライズされたビデオギフトを簡単にダウンロードできます。ダウンロード後、オンラインで直接ソーシャルメディアに共有したり、特別なビデオ挨拶として送信したりできます。

HeyGenで急ぎのバレンタインデービデオを作成することは可能ですか？

もちろんです！HeyGenの効率的なビデオエディターと事前にデザインされたテンプレートを利用すれば、素晴らしいバレンタインデービデオをすぐに作成できます。AIアバターとスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、簡単にパーソナライズされたビデオギフトを作成でき、急ぎのギフトにも最適です。