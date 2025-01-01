成人向けの定期予防接種の重要性を説明する60秒の情報動画を想像してください。これは一般向けの「ワクチン情報動画メーカー」コンテンツとして作成されます。この「公衆衛生キャンペーン」作品は、安心感を与えるプロフェッショナルなビジュアルスタイルを求めており、視聴者に直接語りかける親しみやすいAIアバターが穏やかな背景音楽の中で話す形式です。HeyGenの強力なAIアバター機能を活用し、一般的な懸念を解消し、予防医療を促進するための一貫した共感的なメッセージを届けます。

