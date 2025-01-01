AIワクチン説明ジェネレーターで明確な健康メッセージを
スクリプトからの直感的なテキストから動画生成を使用して、公共の健康教育のための魅力的なAI生成健康情報動画を迅速に制作します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しい親や介護者向けに、予約から接種後のケアまでのワクチン接種予約プロセスを詳細に説明する60秒のアニメーション説明動画を開発します。安心感と情報性を持たせたアニメーション3Dグラフィックスを活用し、HeyGenのテンプレートとシーンを利用して複雑な情報を明確に提示し、親の不安を和らげる実用的な免疫動画に焦点を当てます。
若者向けに、一般的な誤解に対処し、ワクチンへの信頼を築くための30秒の魅力的なソーシャルメディアキャンペーン動画を制作します。テンポの速いインフォグラフィックスタイルのアニメーションと大胆で直接的なテキストを使用し、明確なボイスオーバー生成を含め、HeyGenの字幕/キャプションを活用して、正確な健康コミュニケーションを最大限に伝えます。
広範なコミュニティを対象にした50秒の公共サービスアナウンスメントを作成し、広範なワクチン接種の集団的利益を示す、前向きでポジティブなビジュアルスタイルを採用し、多様なAIアバターをフィーチャーします。この教育コンテンツは、コミュニティ免疫についての強力なメッセージを伝え、ダイナミックな動画が共有責任の意識を育む方法を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてワクチン説明動画の作成を簡素化しますか？
HeyGenは、ユーザーが「AI生成健康情報動画」や「ワクチン説明動画」を「テキストから動画生成」とリアルな「AIアバター」を使用して迅速に生成できるようにします。これにより、重要な「公共の健康教育」コンテンツの制作が容易になります。
HeyGenは特定の免疫キャンペーン向けに健康説明をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、ロゴや色を含む「ブランドコントロール」を提供し、「免疫教育キャンペーン」のために「健康説明」をパーソナライズできます。また、多様な「テンプレートとシーン」や豊富な「メディアライブラリ」を活用して、影響力のある「ダイナミックな動画」を作成できます。
HeyGenは公共の健康教育動画の広範なリーチを確保するためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、自動「字幕/キャプション」と多様な観客向けの高度な「ボイスオーバー生成」で「健康コミュニケーション」を強化します。また、プラットフォームは「アスペクト比のリサイズとエクスポート」をサポートしており、「公共の健康教育」コンテンツを「ソーシャルメディア」を含むさまざまなプラットフォームで簡単に共有できます。
HeyGenは教育的な免疫動画を制作したいコンテンツクリエイターに適していますか？
はい、HeyGenは「コンテンツクリエイター」が魅力的な「教育コンテンツ」を制作するための理想的な「動画生成プラットフォーム」です。直感的な「テキストから動画生成」と豊富な「テンプレートとシーン」を使用して、「免疫動画」のための魅力的な「物語の語り」を効果的に作成できます。