プロパティオーナー向けに30秒のプロモーションビデオを作成し、プロフェッショナルなビデオテンプレートを使用して豪華なバケーションレンタルを紹介します。ビジュアルスタイルは明るく魅力的で、プロパティ内をスムーズにカメラが移動し、HeyGenのボイスオーバー生成機能による温かみのある説明的なナレーションが流れ、主要なアメニティや地元の観光スポットを強調して潜在的なゲストを引き付けます。

バケーションレンタルマーケターをターゲットにした15秒のダイナミックなソーシャルメディア広告を生成し、魅力的なコンテンツを迅速に作成する方法を示します。ビデオには、プロフェッショナルなAIアバターがレンタルプロパティを紹介し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して主要な販売ポイントをナレーションし、モダンなビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージックを備え、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化します。
見込みのある借主向けに設計された45秒の情報豊かなバーチャルツアーを制作し、魅力的なAirbnbプロパティを案内します。ビジュアルスタイルは穏やかで情報豊かで、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを使用してツアーをナレーションし、アクセシビリティを向上させるために明確な字幕/キャプションを追加し、穏やかなバックグラウンドミュージックを流し、プロパティを歓迎的でアクセスしやすいものにします。
新しいレンタルホストを対象にした20秒のバケーションレンタルリスティングビデオを作成し、販売を促進するためにプロパティのユニークな特徴を強調します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、インスパイアリングで、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの素晴らしいビジュアルを使用してプロパティの映像を補完し、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックと画面上のテキストをアニメーション化して利点を強調し、迅速なコンテンツ生成を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

バケーションレンタルビデオメーカーの使い方

AIを使用してバケーションレンタルプロパティの素晴らしいビデオツアーを簡単に作成します。プロフェッショナルで魅力的なコンテンツで潜在的なゲストを引き付け、予約を増やしましょう。

Step 1
スタート地点を選ぶ
バケーションレンタル用に設計されたプロフェッショナルなビデオテンプレートを選択し、プロパティツアーの構造化された基盤を提供します。
Step 2
プロパティのユニークな魅力を追加
プロパティの写真やビデオをアップロードしてビデオをパーソナライズするか、AIアバターを統合して主要な特徴やアメニティをナレーションします。
Step 3
魅力的なオーディオで強化
レンタルの最高の側面を強調する魅力的なボイスオーバーを生成し、完璧な雰囲気を設定するためにロイヤリティフリーの音楽を含めます。
Step 4
最大のリーチを目指して公開
自動生成された字幕/キャプションでプレゼンテーションを洗練し、メッセージが明確であることを確認し、最終ビデオを簡単にエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

プロパティのハイライトとゲストの声を紹介

AIビデオを利用して、プロパティのユニークな特徴を魅力的に強調し、ポジティブなゲスト体験を共有し、潜在的な借主との信頼を築きます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてバケーションレンタルの素晴らしいビデオツアーを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはプロフェッショナルなビデオテンプレートを使用して、バケーションレンタルプロパティの魅力的なバーチャルツアーを作成する力を提供します。プロパティのウォークスルーを簡単に追加し、ユニークな特徴を紹介して潜在的なゲストを引き付けることができます。HeyGenは目を引くソーシャルメディアビデオのクリエイティブプロセスを簡素化します。

HeyGenのAIアバターはバケーションレンタルのマーケティングビデオをどのように強化できますか？

もちろんです。HeyGenのAIアバターは、魅力的なマーケティングコンテンツを作成するユニークな方法を提供します。テキストビデオ機能を使用してプロフェッショナルなボイスオーバーを生成し、AIエージェントがプロパティに関する重要なメッセージを伝えることができ、広告作成や販売促進に最適です。

HeyGenはバケーションレンタルリスティングビデオにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？

HeyGenは、ロゴや色を追加するブランディングコントロールを含む、バケーションレンタルビデオの広範なカスタマイズを提供します。独自のメディアを統合したり、メディアライブラリを利用したり、字幕/キャプションを追加したり、ロイヤリティフリーの音楽を選択したりすることができ、直感的なビデオエディター内で行えます。

HeyGenはどのようにしてバケーションレンタルビデオを異なるプラットフォームに最適化しますか？

HeyGenはアスペクト比のリサイズを使用して、さまざまなプラットフォームにバケーションレンタルビデオを簡単に最適化することができます。これにより、ソーシャルメディアフィードやAirbnbのようなリスティングサイトでコンテンツがプロフェッショナルに見え、潜在的なゲストの幅広いオーディエンスに効果的にリーチできます。