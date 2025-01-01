バケーションプロモビデオメーカー: 魅力的な旅行広告を作成

HeyGenの多様なビデオテンプレートを使用して、素早く魅力的な旅行プロモを制作し、プロフェッショナルなコンテンツでマーケティングキャンペーンを強化しましょう。

若い冒険者をターゲットにした30秒の旅行広告を作成し、スリリングなエクスカーションと息をのむような風景をダイナミックなカットとアップビートなサウンドトラックで紹介してください。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、視覚的に魅力的なトラベルプロモビデオメーカーのプロジェクトを始めましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
次の休暇を計画している家族向けに、心温まる45秒のバケーションプロモビデオメーカー作品を想像し、子供向けのアクティビティと静かなリラクゼーションスポットを強調してください。明るく招待的な色と穏やかな背景メロディーを用いた温かいビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのプロフェッショナルなボイスオーバー生成を使用して明確なナレーションを強化します。
サンプルプロンプト2
高級旅行者を対象としたエレガントな60秒のマーケティングビデオを開発し、シネマティックなショットと洗練された音楽を通じて、独占的なリゾートとユニークな体験を描写します。HeyGenのAIアバターを利用して、プレミアム旅行パッケージの主要な特徴を紹介し、個人的でありながら高級感のあるタッチを加えます。
サンプルプロンプト3
潜在的な観光客やコンテンツクリエイター向けに、隠れた名所を紹介する魅力的な30秒のAIビデオメーカーを制作し、地元の観光名所の情報豊富なビジュアルとモダンな美学を融合させます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、詳細なスクリプトを魅力的なビデオにシームレスに変換し、効率的な制作を実現します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

バケーションプロモビデオメーカーの使い方

直感的なAIビデオメーカーを使用して、魅力的なバケーションプロモビデオを簡単に作成しましょう。コンセプトからエクスポートまで、わずか4つのステップで完了します。

1
Step 1
テンプレートを選択
旅行プロモビデオメーカーのプロジェクトを開始するために、プロフェッショナルなビデオテンプレートから選択してください。
2
Step 2
メディアをアップロード
個人の写真やビデオを簡単に統合するか、広大なメディアライブラリから選択して、バケーションストーリーを個別化してください。
3
Step 3
コンテンツをカスタマイズ
ダイナミックなテキスト、音楽、ボイスオーバーを追加して、バケーションプロモをカスタマイズしましょう。直感的なビデオエディターで、すべての調整が簡単に行えます。
4
Step 4
作品をエクスポート
旅行広告を完成させ、美しいHDビデオ解像度でエクスポートし、世界と共有する準備を整えましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

旅行の口コミを紹介

魅力的なビデオテスティモニアルで、顧客の思い出に残る旅行体験を強調し、信頼を築き、未来の冒険をインスパイアします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私の旅行広告やマーケティングキャンペーンを強化できますか？

HeyGenは、AIを活用したツールとプロフェッショナルなビデオテンプレートを使用して、魅力的な旅行広告やマーケティングビデオを迅速に作成することを可能にします。AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、効果的なマーケティングキャンペーンのための説得力のあるストーリーを作成します。

HeyGenがバケーションプロモに最適なAIビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、AIアバターと使いやすいドラッグ＆ドロップエディターを組み合わせた、優れたバケーションプロモビデオメーカーとして際立っています。豊富なメディアライブラリを活用し、字幕を追加し、旅行プロモビデオを美しいHDビデオ解像度でエクスポートすることができます。

HeyGenで旅行プロモビデオテンプレートを簡単にカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは旅行プロモビデオ専用に設計されたカスタマイズ可能なビデオテンプレートを幅広く提供しています。直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用して、コンテンツを個別化し、独自のメディアをアップロードし、ブランドコントロールを適用して、ユニークでプロフェッショナルな最終製品を作成できます。

HeyGenはどのようにしてコンテンツクリエイターが高品質なマーケティングビデオをエクスポートするのを助けますか？

HeyGenは、コンテンツクリエイターが高品質なマーケティングビデオを簡単に制作し、エクスポートすることを可能にします。さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整し、最終ビデオを鮮明なHDビデオ解像度でエクスポートし、あらゆるマーケティングキャンペーンに備えることができます。