旅行代理店向けに、魅力的な1分間のプロモーションビデオを制作し、潜在顧客に魅力的なバケーションパッケージを紹介します。ビジュアルスタイルは、息をのむような風景と豪華な宿泊施設を特徴とし、アップビートで冒険心をくすぐるサウンドトラックで補完された、憧れを抱かせる高精細なものにしてください。「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を利用して、巧みに作られたマーケティングスクリプトをダイナミックなビジュアルストーリーに簡単に変換し、AIトラベルビデオメーカーでプロフェッショナルなコンテンツを作成する手軽さを強調します。

ビデオを生成