ユーティリティ請求書ジェネレーター：本物のドキュメントを瞬時に作成

カスタマイズ可能で本物のユーティリティ請求書を簡単に生成。効果的なトレーニングのために「スクリプトからのテキストビデオ」を使用してサービスを明確に説明します。

小規模ビジネスオーナーや管理スタッフ向けにデザインされた1分間のチュートリアルで、ユーティリティ請求書を簡単に作成する方法を発見してください。このビデオでは、HeyGenの音声生成機能を使用したプロフェッショナルなナレーションで、オンライン請求書ジェネレーターの「使いやすい」ステップを案内し、クリーンでモダンなUIデモンストレーションを紹介します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
プロフェッショナルサービス提供者や特定の詳細を求めるユーザーを対象とした90秒のガイドで、カスタムドキュメント作成の可能性を最大限に引き出しましょう。HeyGenの指導字幕/キャプションで補完された詳細なステップバイステップのビジュアルスタイルを通じて、カスタマイズ可能なテンプレートを活用し、オンラインエディターを使用して生成されたドキュメントを完璧なPDF形式でエクスポートする方法を学びます。
サンプルプロンプト2
財務専門家や人事部門向けに調整された包括的な2分間のチュートリアルで、ドキュメントワークフローを合理化し、比類のない精度を達成しましょう。HeyGenのメディアライブラリからの関連するストックメディアと自信に満ちた安心感のあるナレーションに支えられたAIアバターが効果的な使用法を示し、生成されたドキュメントの信頼性を強調します。
サンプルプロンプト3
経験豊富なユーザーがオンライン請求書ジェネレーターから効率的なヒントを求めるのに最適な、テンポの速い45秒のビデオでドキュメント作成を向上させましょう。ダイナミックなオーバーレイグラフィックスとエネルギッシュなナレーションを特徴とするこのチュートリアルは、高度な技術を強調し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、すべてのプラットフォームで完璧なドキュメントプレゼンテーションを実現する方法を紹介します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ユーティリティサービスチュートリアルジェネレーターの仕組み

使いやすいジェネレーターでプロフェッショナルなユーティリティ請求書チュートリアルを簡単に作成し、正確性を確保し、貴重な時間を節約します。

1
Step 1
ユーティリティ請求書テンプレートを選択
ライブラリにあるさまざまなデザイン済みのユーティリティ請求書テンプレートから選択し、「テンプレートとシーン」機能を活用してチュートリアルの作成を開始します。
2
Step 2
請求書の詳細をカスタマイズ
直感的なオンラインエディターを使用して、アカウント番号や使用状況の詳細など、必要な情報をすべて入力し、ユーティリティ請求書のすべての側面を例に合わせてカスタマイズします。
3
Step 3
ビジュアルコンテンツを生成
魅力的な説明とビジュアルデモンストレーションでチュートリアルを強化します。「AIアバター」を使用して、本物のようなドキュメントを作成するプロセスを紹介し、プロフェッショナルな印象を与えます。
4
Step 4
チュートリアルをエクスポート
チュートリアルが完成したら、希望の形式で「ドキュメントをダウンロード」し、さまざまなアスペクト比とエクスポートオプションを選択して、配信やトレーニング目的に備えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ユーティリティトレーニングの効果を向上

インタラクティブでダイナミックなAI駆動のビデオコンテンツを使用して、ユーティリティサービスのトレーニングプログラムにおけるユーザーのエンゲージメントと知識の保持を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenのビデオエクスポートオプションに関する技術的な考慮事項は何ですか？

HeyGenは、AI生成ビデオがさまざまなプラットフォームに最適化されるように、柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートを提供します。ユーザーは自信を持って高品質のプロフェッショナルコンテンツをエクスポートし、配信の準備が整います。

HeyGenはスクリプトからの迅速なビデオ生成をどのように支援しますか？

HeyGenは高度なAIを活用して、テキストベースのスクリプトをリアルなAIアバターとシームレスなナレーション生成を特徴とする魅力的なビデオコンテンツに直接変換します。この強力な機能により、制作時間と労力が大幅に削減されます。

HeyGenはカスタムビデオプロジェクトのための強力なブランディングコントロールを提供していますか？

もちろんです。HeyGenはユーザーに包括的なブランディングコントロールを提供し、ビデオ内にロゴ、カスタムカラー、パーソナライズされたビジュアル要素を統合することができます。また、多様なテンプレートとシーンを利用してプロジェクトを効果的にカスタマイズすることも可能です。

HeyGenは自動的に字幕を生成し、多様なメディアを組み込むことができますか？

はい、HeyGenはアクセシビリティとリーチを向上させるために自動字幕/キャプション機能を備えています。さらに、プラットフォームは豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを提供し、ユーザーがビデオ作成にさまざまなアセットを簡単に統合できるようにします。