ユーティリティ指導ビデオメーカー：簡単なハウツーガイドを作成

直感的なテンプレートとシーンを使用して、どんな観客にも複雑な指示を簡単にする魅力的なハウツービデオを迅速に制作します。

小規模ビジネスオーナーが自社の製品やサービスを紹介する45秒の効果的なハウツービデオを簡単に作成できるように支援します。このストーリーは明るく、清潔で、励ましのあるビジュアルスタイルを採用し、フレンドリーでプロフェッショナルなナレーションでステップバイステップでガイドします。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能が、編集経験がなくてもビデオ作成プロセスを簡素化する方法を強調します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
教育者やトレーナー向けに、複雑なテーマを簡単にする方法を示す60秒の説明ビデオを想像してください。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルで魅力的かつ明確であり、AIアバターによる落ち着いたナレーションを使用して一貫した存在感を保ちます。ビデオ編集スキルが不要であることを強調し、HeyGenのAIアバターが説得力のある教育コンテンツを作成するための完璧なツールであることを示します。
サンプルプロンプト2
プロダクトマネージャーは、ダイナミックな30秒のチュートリアルビデオで機能発表を革新できます。スリークでモダン、エネルギッシュなビジュアルスタイルを目指し、ダイナミックなトランジションとプロフェッショナルで自信に満ちたナレーションを完備します。このビデオは、HeyGenのナレーション生成機能がどのようにして高品質なビデオを迅速に制作し、新しいアップデートをユーザーに効果的に伝えるかを示します。
サンプルプロンプト3
人事担当者やオンボーディングスペシャリストは、新入社員向けに歓迎と情報を提供する50秒の指導ビデオを作成できます。ビジュアルスタイルは企業向けにフレンドリーでクリーンなグラフィックスを使用し、明確で安心感のあるナレーションで補完します。HeyGenの多様なビデオテンプレートとシーンが、重要な指導ビデオの作成を効率化し、一貫したブランドメッセージングとスムーズなオンボーディング体験を保証する方法を紹介します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

ユーティリティ指導ビデオメーカーの仕組み

アイデアをプロフェッショナルで明確な指導ビデオに簡単に変換し、視聴者を引き付け、複雑なタスクを簡素化します。編集スキルは不要です。

1
Step 1
指導スクリプトを作成
テキストを入力するか、「AIスクリプトジェネレーター」を活用して指導コンテンツを迅速にアウトライン化します。この基礎的なステップがビデオのコンテンツ作成プロセスを効率化します。
2
Step 2
AIアバターとビジュアルを選択
多様な「AIアバター」から選択し、人間味のあるメッセージを届けます。これらのバーチャルプレゼンターは「指導ビデオ」の明確さを高め、複雑な概念を理解しやすくします。
3
Step 3
調整とブランディングを適用
包括的な「オンラインビデオエディター」を使用してビデオを完璧に仕上げます。この強力なツールにより、シーンを簡単に調整し、ブランドアイデンティティを統合してプロフェッショナルな「高品質ビデオ」を作成できます。
4
Step 4
ガイドをエクスポートして共有
満足したら、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を使用して完成したビデオを「エクスポート」します。これにより、「チュートリアルビデオメーカー」プロジェクトが完成し、プロフェッショナルで高品質な指導コンテンツを簡単に視聴者と共有できます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な指示を簡素化

.

複雑なユーティリティ指示や技術ガイドを明確で理解しやすいビデオに変換し、複雑な情報を誰にでもアクセス可能にします。

よくある質問

HeyGenは指導ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオ作成プラットフォームを提供することで、指導ビデオの作成プロセスを簡素化します。テキストスクリプトから魅力的なハウツービデオを生成でき、複雑な編集スキルは不要です。このアプローチにより、すべてのユーザーにとってビデオ作成が簡単になります。

HeyGenはチュートリアルビデオを作成するのに高度なビデオ編集スキルを必要としますか？

いいえ、HeyGenはビデオ編集スキルを必要としないユーザーフレンドリーなチュートリアルビデオメーカーとして設計されています。AIを活用したプラットフォームにより、誰でもプロフェッショナルで高品質なビデオを簡単に制作できます。

HeyGenはユーティリティ指導ビデオの作成にどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、AIスクリプト生成、AIビデオプレゼンター、多言語のテキスト読み上げなど、ユーティリティ指導ビデオ作成のための包括的な機能を提供します。また、画面録画や多様なビデオテンプレートを活用してコンテンツを強化することもできます。

HeyGenを使って自社の製品やサービスのブランド説明ビデオを作成できますか？

もちろんです！HeyGenは優れた説明ビデオメーカーであり、ロゴや色などのブランドコントロールをビデオに直接組み込むことができます。これにより、一貫性とプロフェッショナリズムを備えた高品質なビデオを制作できます。