Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業の人事部門を対象とした新しい会社方針を説明する60秒のプロフェッショナルな内部コミュニケーション動画を想像してください。この動画は、ビジネス環境で落ち着いた権威ある声で話すリアルなAIアバターをフィーチャーし、明確さとプロフェッショナリズムを確保します。HeyGenの高度なAIアバターを主要なツールとして紹介し、一貫性のある魅力的なメッセージを届けます。
デジタルマーケターを対象とした新しい製品機能を紹介する30秒のインパクトのあるセールス＆マーケティング動画を開発してください。ビジュアルスタイルはテンポが速く、エネルギッシュなカットと大胆なテキストオーバーレイを特徴とし、熱意ある説得力のあるナレーションで補完されます。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能が迅速なコンテンツ制作を可能にし、強力なテキストからビデオへの作成ツールであることを強調してください。
教育者やコンテンツクリエーター向けに、グローバルな視聴者に複雑なトピックを説明する50秒の情報動画をデザインしてください。ビジュアルの美学は明確で包括的であり、多様なイメージと読みやすいタイポグラフィの字幕を使用し、暖かく明瞭なAI生成の声と組み合わせます。HeyGenの字幕/キャプション機能に焦点を当て、どのビデオメーカーのプラットフォームでもアクセス可能で広範なリーチを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは説明動画の作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはAIを活用した説明動画メーカーで、ユーザーフレンドリーなインターフェースを通じてコンテンツ制作を効率化します。HeyGenの包括的なテンプレートライブラリを活用することで、テキストを魅力的な動画に簡単に変換できます。これにより、さまざまなプロフェッショナルな用途に最適なユーティリティ説明動画メーカーとなります。
HeyGenは動画制作にどのようなAI機能を提供しますか？
HeyGenは高度なAI機能を活用して、動画プロジェクトを大幅に向上させます。スクリプトからリアルなボイスオーバーを生成し、AIアバターをアニメーション化することで、シームレスなテキストからビデオへの作成を可能にします。この洗練されたAI駆動の動画制作により、最小限の労力でプロフェッショナルな結果を保証します。
HeyGenは多様なニーズに対応する多用途な動画メーカーとして機能しますか？
もちろんです。HeyGenは幅広いコンテンツ制作のために設計された強力な動画メーカーのプラットフォームです。直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なビジュアルライブラリ、カスタマイズ可能なテンプレートを組み合わせることで、ユーザーはプロフェッショナルなアニメーション動画を簡単に制作できます。このプラットフォームのユーザーフレンドリーなインターフェースは、トレーニング動画からセールス＆マーケティングコンテンツまで、さまざまなプロジェクトをサポートします。
企業はHeyGenをどのように活用して内部コミュニケーションとマーケティングを改善できますか？
企業はHeyGenを効果的に活用して、インパクトのあるトレーニング動画を作成し、内部コミュニケーションを明確にし、セールス＆マーケティングの取り組みを強化できます。HeyGenは主要な説明動画ツールとして、魅力的なビジュアルコンテンツを迅速に制作するために必要なリソースを提供します。これにより、組織はより効果的にオーディエンスとつながることができます。