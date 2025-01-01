ユーティリティビデオメーカー: 簡単に魅力的な動画を作成
スクリプトからのシームレスなテキスト-to-ビデオ機能を使用して、アイデアを魅力的な説明動画や強力なビデオマーケティングコンテンツに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員向けに会社のポリシーを紹介する2分間の教育動画をデザインし、プロフェッショナルでありながら親しみやすいトーンを採用します。ビジュアルスタイルはクリーンで魅力的にし、AIアバターがコア情報を伝えることで、一貫したブランドボイスと明瞭さを確保します。HeyGenのAIアバター機能により、スケーラブルでパーソナライズされたトレーニングコンテンツの開発が可能です。
ユーティリティビデオメーカーの新機能を発表する1分間のダイナミックなソーシャルメディアコンテンツを制作し、既存のユーザーを引き付け、潜在的な顧客を惹きつけます。ビジュアルスタイルは活気に満ちた速いペースで、クイックカットと画面上のテキストを組み込み、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックを設定します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルで目を引く発表を迅速に組み立てます。
ユーティリティビデオメーカーの複雑な機能を案内する1.5分間の詳細な技術説明動画を開発し、詳細なハウツー情報を求める人々を対象にします。動画は明確で段階的なビジュアルプレゼンテーションを採用し、落ち着いた指導的なナレーションを添え、HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、すべての視聴者のアクセシビリティと理解を向上させます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIでどのように動画作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を活用して、スクリプトをプロフェッショナルな動画に簡単に変換します。この革新的なAIビデオジェネレーターは制作プロセスを効率化し、高品質なコンテンツを誰でも利用可能にします。
HeyGenのツールで動画をカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenは強力なドラッグ＆ドロップエディターを提供し、ブランドコントロールを含む広範なカスタマイズが可能です。どのビデオテンプレートにも簡単にロゴやブランドカラーを統合できます。
HeyGenは音声とナレーションにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは強力なボイスオーバー生成機能を提供し、テキストを自然な音声に変換してビデオプロジェクトに使用できます。これにより、視覚コンテンツを補完する高品質な音声ナレーションが確保されます。
HeyGenはさまざまな種類のコンテンツ作成に適していますか？
はい、HeyGenは多用途なユーティリティビデオメーカーで、魅力的な説明動画コンテンツ、教育動画、ダイナミックなソーシャルメディアコンテンツの生成に最適です。私たちのプラットフォームは、さまざまなマーケティングおよびコミュニケーション戦略に対応する多様なビデオニーズをサポートします。