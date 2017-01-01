ユーティリティ顧客教育ビデオジェネレーター
直感的なスクリプトからのテキストビデオで、カスタマーサポートコストを削減する魅力的なトレーニングビデオを作成します。
ユーティリティのカスタマーサービス担当者を対象とした60秒のプロフェッショナルトレーニングビデオを開発し、一般的な請求に関する問い合わせの解決策を明確に示すことで、カスタマーサポートコストを削減します。ビデオはプロフェッショナルで魅力的なビジュアルスタイルを採用し、包括的なスクリプトから生成されたテキストオーバーレイを使用し、アクセスしやすく重要なトレーニング情報を強化するために正確な字幕を含めます。
多様なコミュニティメンバー向けに、ユーティリティ請求書をオンラインで支払うための迅速なステップバイステップガイドを示す30秒の指導ビデオを制作します。ビジュアルスタイルは明るく、シンプルなデモンストレーションとメディアライブラリ/ストックサポートビジュアルを特徴とし、明確で簡潔なナレーションを生成してプロセスを理解しやすくし、指導ビデオでのユーザー満足度を向上させます。
ユーティリティ顧客向けに、季節ごとの使用量の変化と省エネのヒントを理解するための90秒のAIビデオジェネレータープレゼンテーションを作成し、ユーザー満足度を向上させます。このコンテンツは、シンプルなグラフィックスと事前にデザインされたテンプレート＆シーンを使用した情報に基づくビジュアルスタイルで提示され、温かく親しみやすい声で消費者がエネルギー消費についての情報に基づいた決定を下し、全体的な体験を向上させるのを助けます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはクリエイティブプロジェクトのビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、豊富なテンプレートライブラリとリアルなAIアバターを活用することで、クリエイティブなビデオプロジェクトを簡素化します。シンプルなスクリプトからAIビデオを簡単に生成し、先進的なテキストからビデオへの機能を利用して、効率的にクリエイティブなビジョンを実現できます。
HeyGenはプロフェッショナルなビデオ制作のためにどのような高度な機能を提供しますか？
HeyGenは、プロフェッショナルなAIビデオ制作のために、先進的なナレーション生成や包括的なブランディングコントロールなどの強力な機能を提供します。これらの機能により、生成されたビデオが一貫した高品質のプロフェッショナルな外観を維持することができます。
HeyGenは効果的なトレーニングおよび指導ビデオを作成するために使用できますか？
はい、HeyGenは魅力的なトレーニングビデオや包括的な指導ビデオを制作するための理想的なAIビデオジェネレーターです。その直感的なプラットフォームにより、明確で簡潔、かつ視覚的に魅力的な教育コンテンツを迅速に作成できます。
HeyGenのプロンプトネイティブビデオ作成へのアプローチはどのようなものですか？
HeyGenのプロンプトネイティブビデオ作成へのアプローチは、ユーザーが自然言語のプロンプトを使用して望むビデオを説明できるようにします。この最先端のテキストからビデオへの機能により、アイデアを驚くほど簡単かつ迅速に動的なAIビデオコンテンツに変換します。