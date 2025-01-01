USPビデオメーカーでマーケティングビデオを向上

直感的なスクリプトからのテキストビデオを活用して、独自の販売提案を強調する魅力的な短編動画コンテンツを作成します。

小規模ビジネスオーナーを対象にした30秒のダイナミックなマーケティングビデオを作成し、独自の販売提案（USP）を明確に定義し提示する方法を紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されプロフェッショナルで、現代的でアップビートなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能がこのプロセスをどのように効率化し、高パフォーマンスの広告作成を実現するかを強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ソーシャルメディアマーケター向けに設計された15秒の短編動画コンテンツを開発し、バイラルなソーシャルメディアコンテンツを作成するためのクイックヒントを提供します。ビジュアルスタイルはトレンディで活気があり、エネルギッシュな効果音とアップビートなポップトラックを使用し、HeyGenのAIアバターが個性を持ってメッセージを伝える力を示します。
サンプルプロンプト2
営業およびカスタマーサクセスマネージャー向けに、製品やサービスをうまく活用したクライアントの成功事例を示す45秒の本格的なカスタマーサクセスストーリービデオを制作します。ビジュアルスタイルは温かく励みになるもので、明確なナレーションと穏やかなバックグラウンドミュージックを特徴とし、HeyGenの字幕/キャプション機能がアクセシビリティと広範なリーチをどのようにサポートするかを強調します。
サンプルプロンプト3
広告代理店やeコマースビジネス向けに、説得力のある広告を迅速に作成する方法を示す60秒の洗練されたデジタルビデオプロダクションを設計します。ビジュアルスタイルは高品質でインパクトがあり、モチベーショナルなサウンドトラックとクリアなボイスオーバーを使用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、説得力のあるUSPビデオメーカー広告に最適なビジュアルを見つけます。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

USPビデオの作り方

インパクトのあるマーケティングのために設計されたAIビデオプラットフォームで、独自の販売提案を強調する魅力的な短編動画コンテンツを作成します。

1
Step 1
USPスクリプトを貼り付ける
独自の販売提案を明確に定義したスクリプトをプラットフォームに貼り付け、AIが初期のビデオコンテンツを生成できるようにします。
2
Step 2
AIアバターを選択する
多様なAIアバターから選択してメッセージを伝え、マーケティングビデオに命を吹き込みます。
3
Step 3
魅力的なビジュアルを追加する
広範なメディアライブラリから魅力的なビジュアルを統合するか、自分のビジュアルをアップロードしてUSPをさらに説明し、高品質なデジタルビデオプロダクションを作成します。
4
Step 4
あらゆるプラットフォーム向けにエクスポートする
短編動画コンテンツをさまざまなアスペクト比でエクスポートし、すべてのターゲットプラットフォームに最適化され、準備が整った状態にします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

カスタマーサクセスストーリービデオ

実際の顧客体験を通じて、製品の価値と独自の利点を鮮やかに示す魅力的なビデオ証言を作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはマーケティングビデオのクリエイティブエンジンとしてどのように機能しますか？

HeyGenは、ユーザーが魅力的なマーケティングビデオやソーシャルメディアビデオを迅速に作成できるようにします。直感的なクリエイティブエンジンを使用して、AIアバターやプロフェッショナルにデザインされたテンプレートを活用し、視聴者の注意を引く高品質な短編動画コンテンツを制作できます。

HeyGenが効果的なAIビデオプラットフォームである理由は何ですか？

HeyGenは、スクリプトをプロフェッショナルなデジタルビデオプロダクションに簡単に変換することで、革新的なAIビデオプラットフォームとして際立っています。このオンラインツールは、高度なAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ技術を利用し、コンセプトから魅力的なビジュアルストーリーへのクリエイティブワークフローを効率化します。

HeyGenは独自のブランドアイデンティティを反映するようにビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは強力なUSPビデオメーカーとして機能し、独自の販売提案を強調するための広範なカスタマイズを可能にします。ブランドコントロールを適用し、メディアを統合し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、すべてのビデオがブランドの美学に完全に一致するようにします。

HeyGenはアクセシビリティとリッチメディアの機能を提供していますか？

はい、HeyGenは自動字幕生成のAIキャプションジェネレーターを統合し、包括的なビデオアクセシビリティをサポートしています。さらに、豊富なメディアライブラリとストックサポートが利用可能で、デジタルビデオプロダクションを豊かにするための膨大なアセットの選択肢を提供します。