USPビデオメーカーでマーケティングビデオを向上
直感的なスクリプトからのテキストビデオを活用して、独自の販売提案を強調する魅力的な短編動画コンテンツを作成します。
ソーシャルメディアマーケター向けに設計された15秒の短編動画コンテンツを開発し、バイラルなソーシャルメディアコンテンツを作成するためのクイックヒントを提供します。ビジュアルスタイルはトレンディで活気があり、エネルギッシュな効果音とアップビートなポップトラックを使用し、HeyGenのAIアバターが個性を持ってメッセージを伝える力を示します。
営業およびカスタマーサクセスマネージャー向けに、製品やサービスをうまく活用したクライアントの成功事例を示す45秒の本格的なカスタマーサクセスストーリービデオを制作します。ビジュアルスタイルは温かく励みになるもので、明確なナレーションと穏やかなバックグラウンドミュージックを特徴とし、HeyGenの字幕/キャプション機能がアクセシビリティと広範なリーチをどのようにサポートするかを強調します。
広告代理店やeコマースビジネス向けに、説得力のある広告を迅速に作成する方法を示す60秒の洗練されたデジタルビデオプロダクションを設計します。ビジュアルスタイルは高品質でインパクトがあり、モチベーショナルなサウンドトラックとクリアなボイスオーバーを使用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、説得力のあるUSPビデオメーカー広告に最適なビジュアルを見つけます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはマーケティングビデオのクリエイティブエンジンとしてどのように機能しますか？
HeyGenは、ユーザーが魅力的なマーケティングビデオやソーシャルメディアビデオを迅速に作成できるようにします。直感的なクリエイティブエンジンを使用して、AIアバターやプロフェッショナルにデザインされたテンプレートを活用し、視聴者の注意を引く高品質な短編動画コンテンツを制作できます。
HeyGenが効果的なAIビデオプラットフォームである理由は何ですか？
HeyGenは、スクリプトをプロフェッショナルなデジタルビデオプロダクションに簡単に変換することで、革新的なAIビデオプラットフォームとして際立っています。このオンラインツールは、高度なAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ技術を利用し、コンセプトから魅力的なビジュアルストーリーへのクリエイティブワークフローを効率化します。
HeyGenは独自のブランドアイデンティティを反映するようにビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは強力なUSPビデオメーカーとして機能し、独自の販売提案を強調するための広範なカスタマイズを可能にします。ブランドコントロールを適用し、メディアを統合し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、すべてのビデオがブランドの美学に完全に一致するようにします。
HeyGenはアクセシビリティとリッチメディアの機能を提供していますか？
はい、HeyGenは自動字幕生成のAIキャプションジェネレーターを統合し、包括的なビデオアクセシビリティをサポートしています。さらに、豊富なメディアライブラリとストックサポートが利用可能で、デジタルビデオプロダクションを豊かにするための膨大なアセットの選択肢を提供します。