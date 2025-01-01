ユーザーチュートリアルビデオジェネレーター：数分でガイドを作成

強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、テキストプロンプトを数分で魅力的なユーザーチュートリアルビデオに変換します。

サンプルプロンプト1
製品マネージャーやカスタマーサポートチーム向けに設計された60秒の情報ビデオを制作し、HeyGenが「ステップバイステップのユーザーガイド」の作成をどのように簡素化するかを示します。「ビデオ編集スキル不要」の利点を強調し、カスタマイズ可能な「テンプレートとシーン」と明確な「ボイスオーバー生成」を紹介し、クリーンでモダンな美学と落ち着いたナレーションで最大限の明確さを確保します。
サンプルプロンプト2
マーケティング専門家やコンテンツクリエイターを対象にした30秒のダイナミックなプロモーションビデオを想像し、HeyGenの「AIビデオジェネレーター」がシームレスなブランド統合を可能にする方法を紹介します。パーソナライズされた「AIアバター」と「ブランドアセットのアップロード」機能を備え、すべての「ビデオドキュメンテーション」で一貫性を保ちながら、活気に満ちたテンポの速いビジュアルスタイルとエネルギッシュなインストゥルメンタル音楽を使用して注目を集めます。
サンプルプロンプト3
教育者やオンラインコースクリエイター向けに50秒の魅力的なチュートリアルを開発し、HeyGenがさまざまなプラットフォーム向けの「チュートリアルビデオメーカー」としての多様性を示します。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」および自動「字幕/キャプション」がコンテンツの適応を容易にする方法を示し、招待的で教育的なビジュアルスタイルと穏やかな背景音楽でポジティブな学習環境を促進します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ユーザーチュートリアルビデオジェネレーターの使い方

AIを使用して指示を魅力的なチュートリアルビデオに簡単に変換し、オンボーディングやステップバイステップのユーザーガイドに最適です。

1
Step 1
チュートリアルコンテンツを作成
スクリプトを作成または貼り付けて開始します。生成AIプラットフォームを活用して、簡単なテキストプロンプトから自動的にコンテンツを作成し、ユーザーチュートリアルビデオの基盤を形成します。
2
Step 2
ビジュアル要素を選択
AIアバターを取り入れて魅力的なビジュアルでチュートリアルを強化します。これらのデジタルプレゼンターは、ステップバイステップのユーザーガイドを人間味を持って提供し、コンテンツに命を吹き込みます。
3
Step 3
ボイスオーバーとブランディングを追加
高品質のオーディオでビデオを完璧に仕上げます。希望の言語でAIによるボイスオーバーを簡単に生成し、グローバルな視聴者に対してチュートリアルが明確で魅力的であることを保証します。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
作成を完成させます。希望のアスペクト比でユーザーチュートリアルビデオをエクスポートし、さまざまなプラットフォームでの即時共有や包括的なビデオドキュメンテーションに備えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速なハウツーガイドを作成

ソーシャルメディアや迅速な問題解決のために、簡潔な「ハウツーガイド」と短い「チュートリアルビデオ」を迅速に作成し、ユーザーに即座に効率的にリーチします。

よくある質問

HeyGenはどのようにして複雑な編集ソフトウェアを使わずに魅力的なチュートリアルビデオを作成するのを助けますか？

HeyGenの直感的なプラットフォームを使用すると、ビデオ編集スキルがなくても数分で高品質のチュートリアルビデオを作成できます。AIアバターと豊富なビデオテンプレートを活用して、ステップバイステップのユーザーガイドやビデオドキュメンテーションを簡単に構築できます。

HeyGenは私のビデオドキュメンテーションをパーソナライズするためにどのようなクリエイティブなオプションを提供していますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴなどのブランドアセットをアップロードし、ビデオテンプレートを特定のニーズに合わせてカスタマイズできます。多様なAIアバターと自動生成された字幕を使用して、プロフェッショナルで一貫した外観をビデオドキュメンテーションに追加します。

HeyGenのAIを使用してプロフェッショナルなチュートリアルビデオをどのくらい早く生成できますか？

HeyGenを使用すると、簡単なテキストプロンプトを提供するだけで効率的にチュートリアルビデオを作成できます。生成AIプラットフォームはスクリプトの自動作成も支援し、高品質の指導コンテンツの制作時間を大幅に短縮します。

HeyGenは効果的なユーザーガイドのためにAIアバターとカスタムボイスオーバーをサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenはリアルなAIアバターを使用してステップバイステップのユーザーガイドやオンボーディングドキュメントを強化することを可能にします。プラットフォームはAI生成のボイスオーバーと自動字幕生成も提供し、チュートリアルビデオメーカーのニーズに合わせて明確なコミュニケーションとアクセシビリティを確保します。