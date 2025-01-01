顧客満足度を向上させるユーザーサポートビデオジェネレーター
AIアバターを使用して魅力的な指導ビデオを簡単に作成し、顧客サポートを強化し、問い合わせを減少させます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のユーザー向けに、一般的なソフトウェアエラーのトラブルシューティングを行う90秒の技術チュートリアルを開発してください。インターフェース要素に焦点を当てたプロフェッショナルなビジュアルスタイルと、権威ある落ち着いた音声での配信を行います。字幕/キャプションを組み込んで、重要な診断ステップを強調し、問題解決に関する包括的なビデオドキュメントを提供します。
すべての現行ユーザー向けに、45秒の製品アップデート発表をデザインしてください。新機能をダイナミックなビジュアルスタイルとエネルギッシュで熱意あるナレーションで強調します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、AI生成ビデオを視覚的に強化し、AIビデオジェネレーターの新機能を魅力的に提示します。
開発者向けに、APIを介して製品を統合するための詳細な2分間のガイドを作成してください。ミニマリストなビジュアルスタイルと明確なコード例、情報豊かで正確な音声スタイルを特徴とします。AIアバターが複雑なAPI統合をステップバイステップで説明し、HeyGenのAIアバター機能を効率的に活用して、技術支援のための効果的なAIビデオエージェントとして機能します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてアバターを使ったAIビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenはその高度な生成AIプラットフォームを活用して、アバターを使ったAIビデオ作成を簡素化します。スクリプトからテキストをビデオに変換し、リアルなAIアバターを使用することで、コンテンツ制作プロセスを大幅に効率化します。この強力な機能により、高品質なAI生成ビデオを効率的に作成できます。
HeyGenはビデオカスタマイズのためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenはビデオカスタマイズのための広範な技術的機能を提供し、強力なブランド一貫性を維持できます。ロゴや色のブランディングコントロールを利用し、カスタムAIアバターを作成し、さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズを調整できます。さらに、字幕、キャプション、フィルター、エフェクトなどの高度なAIビデオ編集機能を提供し、ビジュアルを強化します。
HeyGenは既存のサポートシステムと統合してユーザーサポートビデオを作成できますか？
はい、HeyGenは既存のシステムとシームレスに統合できる効果的なユーザーサポートビデオジェネレーターとして設計されています。ZendeskやIntercomなどのプラットフォーム向けの特定の接続を含む強力なAPI統合を提供します。これにより、サポートビデオを簡単に生成し、包括的なホスト型ビデオナレッジベースを構築できます。
HeyGenはマルチメディアとエクスポートオプションでどのようにビデオ品質を向上させますか？
HeyGenは包括的なマルチメディアとエクスポートオプションを通じてビデオ品質を大幅に向上させます。プロフェッショナルなAIナレーションを生成し、同期された音声、背景音楽、効果音をビデオに追加できます。配信のために、HeyGenは信頼性のあるMP4エクスポートをサポートし、高品質なコンテンツをどのプラットフォームでも準備できます。