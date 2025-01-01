インスタントビジュアルストーリーテリングのためのユーザーストーリービデオメーカー

AIアバターで物語を生き生きとさせ、これまでにない方法で観客を引き込む魅力的なユーザーストーリーを数分で作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
意欲的なコンテンツクリエイターを対象にした30秒のダイナミックなソーシャルメディアコンテンツを開発します。テンポの速いカット、トレンディなバックグラウンドミュージック、鮮やかなビジュアルを特徴とし、HeyGenのスクリプトからビデオへの変換機能を使用して、ユーザーがシンプルなスクリプトを魅力的なビジュアルストーリーに変える方法を示します。
サンプルプロンプト2
教育者やeラーニングの専門家向けに、複雑な科学的概念を説明する90秒の指導ビデオを制作します。クリーンで情報豊かなビジュアルスタイルを採用し、アニメーショングラフィックスと落ち着いた権威ある声で視聴者を各ステップに導き、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して学習体験を効果的に構築します。
サンプルプロンプト3
イベントオーガナイザー向けに、今後のバーチャルサミットを宣伝する15秒のAIビデオアナウンスメントをデザインします。大胆でインパクトのあるビジュアルスタイルを採用し、エキサイティングなバックグラウンドミュージックと簡潔で注目を集めるテキストオーバーレイを使用し、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、観客の興味を引く強力な行動喚起を提供します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ユーザーストーリービデオメーカーの使い方

AIビデオメーカーを使用して、ユーザーストーリーをスクリプトから画面に簡単に変換し、魅力的なビデオにします。

1
Step 1
ユーザーストーリースクリプトを貼り付ける
スクリプトからビデオへの変換機能を活用して、プラットフォームにユーザーストーリースクリプトを直接貼り付けてビデオ制作を開始します。
2
Step 2
AIアバターとビジュアルを選択する
多様なAIアバターを選んでキャラクターを表現し、感情を効果的に伝えることで、物語を強化します。
3
Step 3
リアルなボイスオーバーを生成する
高度なボイスオーバー生成機能を使用して、自然なナレーションを簡単に作成し、ユーザーストーリースクリプトを生き生きとさせます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有する
アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなプラットフォームに対応した魅力的なユーザーストーリービデオを完成させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスピレーションを与えるモチベーショナルコンテンツを制作する

感動的なユーザーストーリーを伝える強力なAIビデオを制作し、視聴者と深くつながり、動機付けを行います。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてユーザーのクリエイティブなビデオ制作を簡素化しますか？

HeyGenはコンテンツクリエイターが魅力的なビジュアルストーリーを簡単に制作できるようにします。私たちのAIビデオメーカーは、スマートテンプレートとAIアバターを提供し、スクリプトからフルビデオまでのビデオ制作プロセスを簡素化し、クリエイティブなワークフローを向上させます。

HeyGenを使用してAIアバターでダイナミックなビジュアルストーリーを作成できますか？

はい、HeyGenを使用すると、多様なAIアバターを活用してダイナミックで魅力的なビデオを作成できます。これらのAIモデルはビジュアルストーリーを生き生きとさせ、コンテンツクリエイターにとってユニークで強力なAI駆動のストーリーテリング体験を提供します。

HeyGenを使用してどのような種類のマーケティングビデオを制作できますか？

HeyGenは、幅広いマーケティングビデオや魅力的なソーシャルメディアコンテンツを生成するための理想的なAIビデオプラットフォームです。高品質な説明ビデオ、AI広告、その他のプロモーションコンテンツを迅速に作成し、観客を魅了し、エンゲージメントを促進できます。

HeyGenはビデオ制作におけるクリエイティブなコントロールを強化するツールを提供していますか？

HeyGenのAIビデオエディターは、ユーザーに完全なクリエイティブコントロールを提供する使いやすいインターフェースを提供します。シーンを簡単にカスタマイズし、ボイスオーバーを追加し、ビジュアルストーリーを正確なビジョンに合わせて洗練することができ、多様なストーリーテリング手法が手の届くところにあります。