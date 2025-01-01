ユーザーストーリービデオジェネレーター: 魅力的な動画を瞬時に作成
AIアバターを使用して、ユーザーストーリーを魅力的なコンテンツに変換し、動画作成を簡素化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーを対象にした90秒の製品説明動画を作成し、eコマースストアフロントの設定方法を示します。この動画は、ステップバイステップのビジュアルスタイルで、画面上のテキスト指示と明るく励みになるナレーションを必要とします。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を利用して、初期の動画コンテンツを迅速に生成し、ユーザーをプロセスに導く魅力的なビジュアルを追加します。
新しいカスタマーサポートエージェント向けの45秒の内部トレーニングモジュールを作成し、最近のソフトウェアアップデートを詳述します。動画は直接的で簡潔なビジュアルスタイルを採用し、関連するUI要素にコールアウトとハイライト効果を使用し、親しみやすくも権威ある口調の説明を組み合わせます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用してモジュールを迅速に組み立て、重要な情報の迅速な伝達を確保します。
クリエイティブプロフェッショナル向けの2分間のプロジェクトショーケース動画を作成し、静的なデザインモックアップをウェブアプリケーションの動的なプレゼンテーションに変えます。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練されていてインスパイアリングなもので、画像間のスムーズなトランジション、控えめなバックグラウンドミュージック、魅力的なナレーションを特徴とします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなプロフェッショナルプラットフォーム向けに動画を調整し、インパクトを最大化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使用してどのように動画作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、テキストスクリプトをプロフェッショナルな動画に簡単に変換します。私たちの「テキストからビデオへのジェネレーター」を利用して「ビデオクリップを作成」することで、基本的な制作に複雑な「動画編集ツール」が不要になります。
HeyGenでAIアバターをカスタマイズし、リアルなナレーションを生成できますか？
はい、HeyGenでは多様な「AIアバター」から選択してブランドを表現したり、魅力的な「顔のない動画」を作成したりできます。また、自然な音声のナレーションを提供する「ナレーション生成」機能も備えています。
HeyGenはどのような機能を提供して動画コンテンツを強化しますか？
HeyGenは自動「字幕/キャプション」や豊富なメディアライブラリを提供し、「バックグラウンドミュージック」やストックアセットを追加できます。また、プロフェッショナルな「テンプレート」を使用して「魅力的なマーケティング動画」を効率的に作成できます。
HeyGenは異なるプラットフォーム向けのさまざまなタイプの動画作成をどのように支援しますか？
HeyGenは多用途で、「製品説明動画」、「ユーザーストーリービデオ」、および「長編動画」を「ソーシャルメディア」や他のプラットフォーム向けに制作できます。プラットフォームはさまざまなアスペクト比とブランディングコントロールをサポートし、どこでもプロフェッショナルな見た目を保証します。