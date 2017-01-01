ユーザーオンボーディングビデオメーカー: エンゲージメントとリテンションを向上
高度なAIボイスオーバーを使用して、プロフェッショナルな顧客または従業員のオンボーディングビデオを即座に作成し、明確で一貫したガイダンスを提供します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
製品マネージャーやマーケティングチームを対象にした新しいソフトウェア機能を紹介する30秒のダイナミックなビデオを制作し、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、洗練されたモダンなビジュアルとエネルギッシュな音声トラックを使用して迅速に開発します。
社内チーム向けの包括的な60秒の従業員オンボーディングガイドを開発し、プロフェッショナルでありながら親しみやすい美学を持ち、情報を効果的に伝える魅力的なAIアバターをフィーチャーし、HeyGenのAIアバターの力を活用して一貫したブランドメッセージを強調します。
SaaS製品ユーザー向けの40秒の情報ビデオを設計し、クリーンで指導的なビジュアルスタイルを採用し、正確でわかりやすいステップを提供し、HeyGenの自動字幕/キャプションを活用して、複雑なプロセスのアクセシビリティと明確さを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なユーザーオンボーディングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは強力なユーザーオンボーディングビデオメーカーとして、多様なカスタマイズ可能なビデオテンプレートとAIアバターを提供します。これにより、視覚的に魅力的で非常に効果的なオンボーディングビデオを簡単に作成でき、新しいユーザーが製品を迅速に理解するのを助けます。
HeyGenは新規ユーザーオンボーディングのためのビデオ作成プロセス全体を自動化できますか？
はい、HeyGenはAI駆動の自動化を活用してビデオ作成を効率化します。スクリプトからのテキストビデオ化やAIボイスオーバーなどの機能を使用して、プロフェッショナルなオンボーディングビデオを迅速に生成し、手動作業を最小限に抑え、効率を最大化します。
HeyGenはオンボーディングビデオのブランディングにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？
HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴのアップロードやカスタムカラーの使用が可能です。これにより、作成するすべての顧客オンボーディングビデオと従業員オンボーディング資料が一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持します。
基本的なユーザーオンボーディングビデオ以外に、HeyGenはどのような種類のトレーニングコンテンツを作成できますか？
HeyGenは多用途な説明ビデオソフトウェアとして、さまざまなトレーニングビデオ、ハウツービデオ、内部コミュニケーションを作成することができます。その強力なビデオ作成ツールは、幅広い教育および指導コンテンツのニーズをサポートします。