ユーザーオンボーディングビデオメーカー: エンゲージメントとリテンションを向上

高度なAIボイスオーバーを使用して、プロフェッショナルな顧客または従業員のオンボーディングビデオを即座に作成し、明確で一貫したガイダンスを提供します。

新規顧客を対象にした45秒のユーザーオンボーディングビデオ作成チュートリアルを作成し、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、魅力的なビジュアルスタイルと明確で親しみやすいトーンで主要機能を紹介し、スムーズな初体験を提供します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
製品マネージャーやマーケティングチームを対象にした新しいソフトウェア機能を紹介する30秒のダイナミックなビデオを制作し、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、洗練されたモダンなビジュアルとエネルギッシュな音声トラックを使用して迅速に開発します。
サンプルプロンプト2
社内チーム向けの包括的な60秒の従業員オンボーディングガイドを開発し、プロフェッショナルでありながら親しみやすい美学を持ち、情報を効果的に伝える魅力的なAIアバターをフィーチャーし、HeyGenのAIアバターの力を活用して一貫したブランドメッセージを強調します。
サンプルプロンプト3
SaaS製品ユーザー向けの40秒の情報ビデオを設計し、クリーンで指導的なビジュアルスタイルを採用し、正確でわかりやすいステップを提供し、HeyGenの自動字幕/キャプションを活用して、複雑なプロセスのアクセシビリティと明確さを確保します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ユーザーオンボーディングビデオメーカーの使い方

魅力的なAI駆動のビデオでユーザーオンボーディングを効率化します。プロフェッショナルでカスタマイズされたガイドを簡単に作成し、新しいユーザーを歓迎し教育します。

1
Step 1
ビデオの基盤を作成
HeyGenの多様なテンプレートとシーンから選択してプロジェクトを開始し、オンボーディングビデオを迅速かつ効率的に構築します。
2
Step 2
ビジュアル要素をカスタマイズ
魅力的なAIアバターを選んでコンテンツを提示し、カメラを必要とせずに人間味を加えます。
3
Step 3
魅力的な音声とテキストを生成
プロフェッショナルなボイスオーバー生成を使用して明確さとエンゲージメントを向上させ、自然なAI音声からナレーションを選択してガイドを作成します。
4
Step 4
ガイドをエクスポートして共有
さまざまなプラットフォームに完璧にフィットするようにアスペクト比を調整してオンボーディングビデオを完成させます。その後、新しいユーザーにシームレスに配布するために、洗練された高品質のビデオを簡単にエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

製品説明を簡素化

.

明確で簡潔なAI生成ビデオを使用して、複雑な製品機能やプロセスを解明し、ユーザーの理解と採用を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なユーザーオンボーディングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは強力なユーザーオンボーディングビデオメーカーとして、多様なカスタマイズ可能なビデオテンプレートとAIアバターを提供します。これにより、視覚的に魅力的で非常に効果的なオンボーディングビデオを簡単に作成でき、新しいユーザーが製品を迅速に理解するのを助けます。

HeyGenは新規ユーザーオンボーディングのためのビデオ作成プロセス全体を自動化できますか？

はい、HeyGenはAI駆動の自動化を活用してビデオ作成を効率化します。スクリプトからのテキストビデオ化やAIボイスオーバーなどの機能を使用して、プロフェッショナルなオンボーディングビデオを迅速に生成し、手動作業を最小限に抑え、効率を最大化します。

HeyGenはオンボーディングビデオのブランディングにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？

HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴのアップロードやカスタムカラーの使用が可能です。これにより、作成するすべての顧客オンボーディングビデオと従業員オンボーディング資料が一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持します。

基本的なユーザーオンボーディングビデオ以外に、HeyGenはどのような種類のトレーニングコンテンツを作成できますか？

HeyGenは多用途な説明ビデオソフトウェアとして、さまざまなトレーニングビデオ、ハウツービデオ、内部コミュニケーションを作成することができます。その強力なビデオ作成ツールは、幅広い教育および指導コンテンツのニーズをサポートします。