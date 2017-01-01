ユーザーオンボーディングビデオジェネレーター：セットアップを簡素化
スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、新しいユーザーを効果的にガイドするプロフェッショナルなオンボーディングビデオを迅速に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
技術サポートスタッフ向けに、新しい内部診断ツールのセットアッププロセスをステップバイステップで示す90秒の指導ビデオを開発します。ビデオは画面録画を模した正確で指導的な視覚スタイルが必要で、落ち着いた詳細な音声ナレーションが求められます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用してコンテンツ作成を効率化し、アクセシビリティのために自動字幕/キャプションを補完し、優れたオンボーディングビデオメーカーを作り上げます。
開発者および技術管理者向けに、製品の高度なAPI統合を外部システムと連携する2分間の技術ウォークスルービデオを作成します。視覚スタイルはデータ駆動で簡潔にし、コードスニペットや明確なフローチャートを組み込み、権威ある声でナレーションします。このAIビデオジェネレータープロジェクトは、HeyGenのテンプレートとシーンを効果的に使用して複雑な情報を構造化し、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルアセットを統合して包括的なビデオエディター体験を作り上げます。
経験豊富なパワーユーザーを対象に、ソフトウェア内でのワークフローを最適化するためのベストプラクティスを紹介する45秒のクイックチップビデオを制作します。ビデオはダイナミックで魅力的な視覚スタイルが必要で、クイックカットとエネルギッシュで励みになる声が求められます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに簡単に適応できるようにし、メディアライブラリ/ストックサポートから追加要素を引き出して、ユーザーオンボーディングビデオジェネレーター内で効果的にビデオをカスタマイズします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてユーザーオンボーディングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして、魅力的なユーザーオンボーディングビデオの制作を効率化します。ユーザーはリアルなAIアバターとプロフェッショナルなAIボイスオーバーを使用して、テキストを動的なビデオコンテンツに簡単に変換でき、効果的なオンボーディングのための制作時間を大幅に短縮します。
HeyGenで顧客オンボーディングビデオの外観をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは顧客オンボーディングビデオの広範なカスタマイズを可能にします。さまざまなビデオテンプレートから選択し、ブランドのアセットを統合し、AIアバターや背景をカスタマイズして、会社の美学に完全にマッチさせることができます。
HeyGenは包括的なトレーニングおよび製品デモビデオを作成するためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、詳細なトレーニングおよび製品デモビデオを作成するための強力な技術的機能を提供します。統合された画面録画や高度なビデオエディター機能に加え、多言語サポートにより、さまざまな言語でAIボイスオーバーを使用してグローバルなオーディエンスにリーチできます。
HeyGenを使用して高品質のオンボーディングビデオをどのくらい早く生成できますか？
強力なオンボーディングビデオメーカーとして、HeyGenは高品質のコンテンツを迅速に作成できます。直感的なテキスト-to-ビデオ機能とすぐに使えるビデオテンプレートを使用して、プロフェッショナルなオンボーディングビデオを数分で、4K解像度でも制作できます。