SaaSプロダクトマネージャーを対象にしたこの1分間のビデオは、ユーザーオンボーディングジェネレーターがどのようにユーザーの旅を効率化し、製品のアクティベーション率を大幅に向上させるかを簡潔に説明します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでモダンなもので、権威あるAIアバターが明確で説得力のあるナレーションを行い、HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成機能を活用した洗練されたプレゼンテーションを披露します。

