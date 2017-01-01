ユーザーオンボーディングジェネレーター: 採用と定着を促進
魅力的なAIアバターを使用して、パーソナライズされたオンボーディング体験を作成し、ユーザーの採用と顧客の成功を加速させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロダクトオーナー向けのこの90秒のビデオは、ユーザーオンボーディングプラットフォーム内でインタラクティブなチェックリストを簡単に作成する方法を示し、そのノーコードソリューションの側面を強調します。ビジュアル的には、ダイナミックな画面録画と活気に満ちたアップビートなバックグラウンドスコアを特徴とし、フレンドリーなAIボイスが視聴者をステップごとに案内し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオと字幕/キャプションを活用してアクセシビリティを向上させます。
データアナリスト向けの2分間のディープダイブビデオでは、デジタルアダプションプラットフォームが強力なプロダクトアナリティクスを活用してユーザーエンゲージメントを最適化する方法を探ります。ビジュアルアプローチはデータ中心で、洗練されたアニメーションと魅力的なデータビジュアライゼーションを備え、情報豊かな声で補完され、HeyGenのテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを利用して複雑な概念を明確に示します。
サポートチームを対象とした1.5分間のビデオでは、ユーザーオンボーディングプラットフォームがアプリ内リソースセンターを迅速に作成および展開する方法を詳述します。ビジュアルとオーディオスタイルはフレンドリーでステップバイステップのウォークスルーで、明確な指導的なトーンで実用的なアプリケーションを示し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートをさまざまなプラットフォームに効果的に使用し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオで効率的なコンテンツ作成を実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIでどのようにビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を活用し、ユーザーがシンプルなスクリプトとすぐに使えるテンプレートからプロフェッショナルなビデオを簡単に生成できるようにします。このノーコードソリューションは、さまざまな用途において洗練されたビデオ制作を可能にします。
HeyGenで作成したビデオをブランドに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、その他のビジュアル要素を組み込むことができます。これにより、すべてのビデオがブランドアイデンティティに完全に一致し、一貫したブランドメッセージを伝えることができます。
HeyGenはビデオの出力と配信にどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenはさまざまなアスペクト比のリサイズオプションと高品質のエクスポートをサポートし、生成されたビデオがどのプラットフォームでも最適化されるようにします。インタラクティブなデモビデオや自動化されたウェビナーを簡単に制作し、既存のワークフローに統合することができます。
HeyGenはビデオのアクセシビリティとコンテンツを向上させる機能を提供していますか？
はい、HeyGenは強力なボイスオーバー生成と自動字幕/キャプションを含んでおり、アクセシビリティと理解を向上させます。さらに、豊富なメディアライブラリとストックサポートが、ビデオプロジェクトに広範なリソースを提供します。