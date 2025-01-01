ユーザー教育ビデオジェネレーターで学習を強化
教育ビデオメーカーでトレーニングを変革しましょう。HeyGenの強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、魅力的なユーザー教育ビデオを簡単に作成できます。
既存の技術ユーザーやITプロフェッショナルを対象にした90秒のAIビデオジェネレーターのウォークスルーを作成し、新しい製品統合を説明します。ビジュアルスタイルはダイナミックで魅力的なモーショングラフィックスを使用し、音声は詳細なスクリプトから開発された正確な技術的ナレーションを提供し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用します。この高度な統合の説明を強化するために、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用してください。
社内の従業員やチームリーダー向けに、新しい会社のプロセスを最初から最後まで説明する2分間の包括的なトレーニングビデオを制作してください。ビデオは企業的で親しみやすく、わかりやすいビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのテンプレートとシーンを利用して情報を効果的に構成します。すべての重要なステップを画面上のテキストで強調し、HeyGenの字幕/キャプション機能を通じてアクセス可能にし、効率的なビデオ作成のための重要な要素にしてください。
教育者やコンテンツクリエーターを対象にした45秒の教育ビデオメーカーのデモを開発し、既存のPowerPointをどのように簡単に魅力的なビデオコンテンツに変換できるかを示します。明るく、イラスト的で、励みになるビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用してプレゼンテーションを迅速に変換します。アスペクト比のリサイズとエクスポートの柔軟性を示し、さまざまなプラットフォームに適した動的な学習体験への明確な道筋を提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはユーザー教育のためのAIビデオジェネレーターとしてどのように役立ちますか？
HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターで、テキストスクリプトを魅力的なユーザー教育ビデオに変換します。高度なテキストビデオ技術を活用し、多様なAIアバターから選択し、リアルなAI音声を生成してトレーニング資料を生き生きとさせます。
既存のトレーニング資料（PowerPointなど）をHeyGenに統合してビデオを作成できますか？
はい、HeyGenはPowerPointを含むさまざまなトレーニング資料をアップロードして統合することで、シームレスなビデオ作成を可能にします。プレゼンテーションを動的なビデオコンテンツに変換し、AIアバターと音声を追加して学習とエンゲージメントを向上させます。
HeyGenはプロフェッショナルトレーニングビデオのためにどのような高度な編集ツールとブランディングコントロールを提供しますか？
HeyGenはプロフェッショナルトレーニングビデオをカスタマイズするための包括的な編集ツールとブランディングコントロールを提供します。ブランドのロゴや色を適用し、豊富なメディアライブラリを利用し、アクセシビリティのために字幕を追加することで、コンテンツが組織の基準に完全に一致するようにします。
HeyGenはAI音声と字幕を使った多言語ビデオ作成をどのように支援しますか？
HeyGenは強力なAI音声生成と自動字幕サポートを提供することで、多言語ビデオ作成を簡素化します。この技術的な能力により、ユーザーはスクリプトを簡単に翻訳し、グローバルな視聴者にアクセス可能なトレーニングビデオを制作し、リーチと理解を向上させます。