スキルアップビデオジェネレーター：社員トレーニングを今すぐ強化

強力なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、魅力的な社員トレーニングビデオを迅速に作成し、効率的な学習を実現します。

ITプロフェッショナルと新入社員を対象にした90秒の指導ビデオを作成し、複雑なソフトウェア機能を説明します。ビジュアルスタイルは洗練され、図解的で、落ち着いた権威あるAIのナレーションがステップバイステップのプロセスを説明します。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、技術文書を魅力的なビジュアル説明に効率的に変換し、LMS統合を通じてスキルアップに適したものにします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
開発者と技術愛好家を対象にした2分間の説明ビデオを作成し、新しいAIアルゴリズムの原理を分解します。ビジュアルの美学は未来的でイラスト的であり、情報を明確に提示するために表現力豊かなAIアバターを特徴とします。HeyGenのAIアバターを活用して、複雑な技術的トピックに人間味を加え、このAIビデオジェネレーターツールを詳細な説明にとって貴重なものにします。
サンプルプロンプト2
グローバルなエンジニアリングチーム向けに、新しい技術ツールの機能を紹介する45秒の簡潔な更新ビデオを制作します。ビジュアルスタイルはインフォグラフィック主導で直接的であり、正確で明瞭なAIのナレーションが多言語サポートに容易に適応できるようにします。HeyGenのナレーション生成を利用して、トレーニングビデオジェネレーターコンテンツのすべての言語バージョンで明確で一貫したオーディオ配信を確保します。
サンプルプロンプト3
すべてのスタッフメンバーを対象にした安全なデータ処理のベストプラクティスに関する1分間の重要な社員トレーニングビデオをデザインします。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルで理解しやすく、親しみやすくも厳格なAIの声で補完されます。HeyGenの字幕/キャプションを組み込んでアクセシビリティを向上させ、重要な技術手順のためのビデオ作成プロセスを合理化します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

スキルアップビデオジェネレーターの仕組み

トレーニングコンテンツを魅力的なAI駆動のスキルアップビデオに簡単に変換し、最小限の労力でチームを教育し、力を与えます。

1
Step 1
テキストから作成
トレーニングスクリプトを作成または貼り付けることから始めます。当プラットフォームのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能が、あなたの書いたコンテンツを動的なビデオに変換し、スキルアップコースの基盤を形成します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なプロフェッショナルAIアバターのライブラリから選択して、指導コンテンツを強化します。これらのデジタルプレゼンターは人間味を加え、トレーニングビデオをより親しみやすく魅力的にします。
3
Step 3
ナレーションを生成
自然な音声のナレーションのために高度なナレーション生成を利用して、ビデオのオーディオを洗練します。さまざまな声と言語から選択して、トレーニングコンテンツとオーディエンスに完璧に適合させます。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
プロジェクトを完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、完成したスキルアップビデオをさまざまな形式でダウンロードします。これにより、LMSを含むあらゆるプラットフォームへの統合に完全に適合します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なテーマを解明

医療トピックのような複雑な概念を、明確で簡潔で魅力的なAI生成ビデオに変換し、理解と教育を向上させます。

よくある質問

HeyGenはAIでどのようにビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーター技術を活用し、ユーザーがテキストをリアルなAIアバターを使用した魅力的なビデオコンテンツに変換できるようにします。これにより、さまざまな用途に効率的なビデオ作成プロセスが実現します。

HeyGenは既存の学習プラットフォームと統合できますか？

はい、HeyGenはLMS統合をサポートしており、既存の学習管理システム内でトレーニングビデオジェネレーターコンテンツをシームレスに展開できます。さらに、SCORM形式でビデオをエクスポートして、広範な互換性とトラッキングを可能にします。

HeyGenはどのようなナレーションと多言語オプションを提供していますか？

HeyGenは多様な自然な音声を持つ強力なAIナレーションを提供し、ビデオの高品質なオーディオを確保します。また、包括的な多言語サポートを提供し、グローバルなオーディエンスに簡単にリーチできます。

HeyGenはブランドに合わせたビデオコンテンツのツールを提供していますか？

もちろんです。HeyGenはユーザーに広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントをビデオ作成に組み込むことができます。これにより、すべてのビデオがすべてのプラットフォームで一貫したブランドアイデンティティを維持します。