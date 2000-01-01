アップデートチュートリアルビデオジェネレーター: ガイドをより速く作成

カスタマイズ可能なテンプレートと強力なAIツールで指導ビデオ作成を効率化し、時間と労力を節約します。

ソフトウェア開発者とプロダクトマネージャーを対象にした60秒のビデオを作成し、HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して既存のチュートリアルビデオを効率的に更新する方法を示します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、シームレスなトランジションを示し、アップデートチュートリアルビデオジェネレーターの迅速な生成能力を強調するために明確で権威あるAIボイスを補完します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
テクニカルサポートチームと企業トレーナーを対象にした90秒の指導ビデオを作成し、ソフトウェアアップデートのための新しいステップバイステップユーザーガイドを構築するプロセスを説明します。ビデオは、画面録画を取り入れたモダンでわかりやすいビジュアル美学を採用し、HeyGenのボイスオーバー生成をナレーションに使用し、正確な字幕/キャプションを追加して指導ビデオコンテンツのアクセシビリティを確保します。
サンプルプロンプト2
L&DスペシャリストとIT部門の責任者向けに2分間のトレーニングビデオを制作し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して複雑なシステムアップデートに関連する包括的なトレーニングビデオコンテンツを作成する効率性を強調します。ビデオは洗練された情報提供アニメーションスタイルを採用し、同期された字幕/キャプションと自信に満ちたAIボイスを使用して、AIビデオ作成プラットフォームを通じて詳細な技術手順を効果的に伝えます。
サンプルプロンプト3
テクニカルライターとドキュメンテーションスペシャリスト向けに45秒の技術デモンストレーションビデオを設計し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して技術文書を迅速に動的なAIテキスト-to-ビデオジェネレーター出力に変換する方法を紹介します。ビジュアルプレゼンテーションは直接的で画面キャプチャを多用し、正確で技術的なAIボイスとメディアライブラリ/ストックサポートからの関連ビジュアルを補完して、アップデートプロセスを効果的に示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

チュートリアルビデオジェネレーターを更新する方法

AIの機能を活用して、魅力的でプロフェッショナルかつ製品に正確な指導ビデオを効率的に作成し、既存のコンテンツワークフローを強化します。

1
Step 1
チュートリアルスクリプトを作成
ステップバイステップのユーザーガイドをテキストエディタに書くか貼り付けてください。AIテキスト-to-ビデオジェネレーターがあなたの入力をプロフェッショナルなビデオに変換します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なAIアバターから選んで、視聴者をチュートリアルに案内します。カメラを必要とせずに人間味を加えます。
3
Step 3
ビジュアルでビデオをカスタマイズ
メディアライブラリから関連するビジュアルを追加して、指導ビデオを強化し、重要なポイントを強調します。
4
Step 4
字幕付きで最終出力を生成
アクセシビリティと明確さのために正確な字幕/キャプションを自動生成します。その後、さまざまな形式で洗練されたトレーニングビデオをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な概念を簡単にして明確な指導を提供

.

複雑なテーマを理解しやすいチュートリアルビデオに変換し、さまざまな分野での理解と学習成果を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにAIテキスト-to-ビデオジェネレーターとして機能しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なAIアバターとリアルなAIボイスオーバーを備えた高度なAIを使用して、あなたの書いたスクリプトを魅力的なビデオに変換します。このAIビデオ作成プラットフォームは、テキストから最終ビデオまでの全プロダクションプロセスを効率化します。

HeyGen内でAIアバターとブランディングをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、AIアバターの外見や声を含む広範なカスタマイズオプションと、強力なブランディングコントロールを提供します。ロゴやブランドカラーを簡単に組み込んで、すべてのビデオでブランドの一貫性を確保できます。

HeyGenにはどのようなビデオ編集ツールがありますか？

HeyGenは、コンテンツを洗練し、シーントランジションを追加し、ライブラリからメディアを統合するための直感的なビデオ編集ツールを提供します。また、プラットフォームは自動的に字幕/キャプションを生成し、ビデオのアクセシビリティと洗練を確保します。

HeyGenは指導ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、テキスト-to-ビデオ機能と事前設計されたテンプレートを使用して、詳細な指導ビデオを迅速に作成できる強力なチュートリアルビデオジェネレーターとして機能します。このAIビデオ作成プラットフォームは、高品質な教育コンテンツの制作に必要な時間とリソースを大幅に削減します。