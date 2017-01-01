大学ビデオメーカー: 魅力的な教育コンテンツを作成

HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、スクリプトを瞬時にダイナミックな大学プロモーションビデオやオンライン学習コースに変換します。

将来の学生とその親を対象にした、主要な施設と活気ある学生生活を紹介する60秒のバーチャルキャンパスツアーを作成してください。視覚スタイルはダイナミックでインスピレーションを与えるもので、心を弾ませるバックグラウンドミュージックと明瞭なナレーションを伴い、HeyGenのAIアバターを使用して視聴者を体験に導きます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
大学への出願を考えている高校生を対象にした、真実味のある学生の声をフィーチャーした45秒の魅力的なビデオを制作してください。ビデオは個人的で真摯な視覚と音声スタイルを採用し、多様な学生の経験を強調し、HeyGenの字幕機能を利用してアクセシビリティと明瞭さを確保します。
サンプルプロンプト2
特定の学術プログラムに興味を持つ潜在的な応募者を募集するための30秒の大学プロモーションビデオを開発してください。オンライン学習コースに焦点を当て、現代的で魅力的な視覚アプローチを採用し、重要なコース要素をインパクトのあるビジュアルと簡潔なボイスオーバーで紹介し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用してプロフェッショナルな外観を実現します。
サンプルプロンプト3
国際学生とその家族を対象にした、大学生活全体の体験を描く90秒の招待ビデオを生成してください。視覚スタイルは温かく歓迎的で、学生クラブ、キャンパスイベント、多様なコミュニティを強調し、アップビートなサウンドトラックに合わせて、HeyGenのテキストからビデオへのスクリプト機能を使用して生成されたナレーションを提供します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

大学ビデオメーカーの使い方

HeyGenのAIパワードツールを使用して、学生募集、バーチャルツアー、オンライン学習のための魅力的な大学ビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
ビデオを生成
スクリプトを魅力的なビデオに変換するために、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用するか、コンテンツに適したさまざまなテンプレートから選択してください。
2
Step 2
ビジュアルで強化
独自のビデオや画像素材を統合するか、広大なメディアライブラリ/ストックサポートを探索して、大学プロモーションビデオに最適なビジュアルを見つけてください。
3
Step 3
ブランディングを適用
ロゴや色を使用してブランディングコントロールを適用し、すべてのビデオが大学の独自のアイデンティティを反映するようにし、募集目的に合致させます。
4
Step 4
プラットフォーム全体で共有
アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなチャンネルに合わせてビデオを準備し、ソーシャルメディア、オンライン学習コース、またはLMS統合に最適化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

学生のストーリーを紹介

.

魅力的な学生の声やバーチャルキャンパスツアーを生成し、将来の大学応募者を魅了し、情報を提供します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして大学が魅力的なプロモーションビデオを作成するのを支援しますか？

HeyGenはAIビデオジェネレーターを使用して、高品質な大学プロモーションビデオを制作する力を大学に提供します。プロフェッショナルなテンプレートを活用し、ロゴや色でブランドをカスタマイズし、ストック映像やアニメーション効果を統合して、バーチャルキャンパスツアーや学生の声を効果的に紹介します。

HeyGenがオンライン学習コースにとって効果的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenはテキストを魅力的なビデオに変換することで、オンライン学習コースのコンテンツ作成を簡素化します。リアルなAIアバターと高度なボイスオーバー生成を利用し、自動字幕と組み合わせて、効果的な教育コンテンツを効率的に提供します。

HeyGenは大学コンテンツのための従来のビデオ編集ツールを置き換えることができますか？

HeyGenは直感的なプラットフォームでビデオ制作プロセスを簡素化し、複雑なビデオ編集ツールへの依存を減らします。ドラッグ＆ドロップのインターフェースとプロフェッショナルなテンプレートにより、ソーシャルメディアコンテンツや学生の声などを迅速に作成し、さまざまなプラットフォームに合わせた柔軟なアスペクト比のリサイズが可能です。

HeyGenは学生募集とソーシャルメディアに焦点を当てた大学にどのような機能を提供しますか？

大学はHeyGenを使用して、学生募集活動とソーシャルメディアの存在感を大幅に向上させることができます。学生の声やバーチャルキャンパスツアーのハイライトをフィーチャーした魅力的なコンテンツを生成し、HeyGenのAIビデオジェネレーターを活用して、将来の学生を効果的に引き付けます。