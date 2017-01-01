30秒の動画で、魅力的なAIアバターが案内するバーチャルキャンパスツアーを通じて、将来の学生に向けた内容を紹介します。ビジュアルスタイルは鮮やかでモダンなもので、大学の主要なランドマークや学生活動を紹介し、明るいサウンドトラックと親しみやすいナレーションで補完します。この動画は、HeyGenのAIアバターを効果的に活用し、未来の応募者に没入感のある体験を提供します。

