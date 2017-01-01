大学ビデオジェネレーター：魅力的な教育コンテンツを作成
バーチャルキャンパスツアーからソーシャルメディアクリップまで、すぐに使えるテンプレートで魅力的な大学コンテンツを生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
オンラインコースに登録している学生を対象に、複雑な概念やモジュールの概要を説明する45秒の指導動画を作成します。ビジュアルとオーディオのスタイルはプロフェッショナルで明確なもので、簡潔なテキストオーバーレイと落ち着いた情報提供のナレーションを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキストを動画に変換する機能を活用し、教育コンテンツを効率的に魅力的な学習リソースに変えます。
卒業生や潜在的な寄付者に向けて、最近の大学の成果やコミュニティへの影響を強調する60秒のインスパイアリングな学校マーケティング動画を作成します。ビジュアルスタイルは洗練されてポジティブなもので、研究、学生の成功、キャンパスイベントの高品質な映像をフィーチャーし、心を高揚させるサウンドトラックを使用します。動画には、HeyGenによって生成された字幕/キャプションを含め、ソーシャルメディアプラットフォーム全体でのアクセシビリティを向上させます。
教育者向けに、AIビデオジェネレーターを使用して授業のための魅力的なコンテンツを迅速に作成する方法を示す30秒の説明動画を制作します。ビジュアルスタイルはシンプルで明快なもので、作成プロセスのスクリーンキャプチャと直接的でプロフェッショナルなナレーションに焦点を当てます。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用し、学術目的のための迅速なビデオ制作の容易さを示します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIで大学のビデオコンテンツをどのように変革しますか？
HeyGenは高度なAIアバターと強力なAIビデオジェネレーターを活用して、魅力的な教育ビデオやバーチャルキャンパスツアーを作成します。これにより、大学は高品質なコンテンツを迅速かつ効率的に制作し、学生や将来の応募者に効果的にリーチできます。
HeyGenはテキストからビデオ生成のためにどのようなクリエイティブな機能を提供しますか？
HeyGenのテキストからビデオへのジェネレーターは、教育者やマーケターがスクリプトをリアルなAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを使用してダイナミックなビデオに変換することを可能にします。このクリエイティブなアプローチは、オンラインコースやソーシャルメディアのためのビデオ作成を簡素化し、複雑なトピックを学生にとってより魅力的にします。
HeyGenは学校のマーケティングビデオのブランディングとアクセシビリティをサポートできますか？
もちろんです。HeyGenは、カスタムロゴやカラーを含む広範なブランディングコントロールを提供し、学校のマーケティングビデオが貴校のアイデンティティに合致するようにします。さらに、自動字幕や多様なナレーションなどの機能により、すべての学生にとってコンテンツを包括的にし、アクセシビリティを向上させます。
HeyGenはさまざまな種類の教育ビデオコンテンツの制作に適していますか？
はい、HeyGenは多用途な教育ビデオジェネレーターであり、オンラインコースモジュールからYouTubeの解説動画、内部トレーニングビデオまで、幅広いコンテンツの作成に最適です。直感的なビデオ作成ソフトウェアは、ドラッグ＆ドロップのインターフェースを備えており、学生と教育者の両方がプロフェッショナルな品質のビデオコンテンツを簡単に制作できるようにします。