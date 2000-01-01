大学トレーニングジェネレーター：アカデミア向けAIコースクリエーター

スクリプトからの高度なテキスト-to-ビデオで、学術機関向けの魅力的なオンラインコースとインタラクティブトレーニングを迅速に作成します。

大学の講師やコースデザイナー向けに、オンラインコース作成を迅速に効率化する30秒のビデオを発見してください。このプロンプトは、明るく魅力的なビジュアルスタイルと、プロフェッショナルで活気あるナレーションを組み合わせ、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオと多様なテンプレートとシーンが、基本的なアウトラインをほぼ瞬時に完全なトレーニングモジュールに変える方法を紹介し、すべての人がアクセスできる強力な「大学トレーニングジェネレーター」を提供します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
企業トレーナーや人事部門を対象とした45秒のダイナミックなビデオを想像してください。AIトレーニングコース生成プラットフォームの最先端の可能性を示します。ビデオには、現代的なグラフィックスとフレンドリーで熱意あるAIアバターが登場し、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、複雑な「インタラクティブトレーニングコース」を魅力的でアクセスしやすいものにし、AIを活用した教育コンテンツのシームレスな統合を強調します。
サンプルプロンプト2
独立したコースクリエイターや小規模なトレーニングプロバイダー向けに、60秒の指導ビデオを作成し、「カスタマイズ可能なコンテンツ」の開発を簡単に行う方法を示します。このビデオは、クリーンで指導的なビジュアルスタイルと明確で簡潔なナレーションを使用し、HeyGenの字幕/キャプションの効率的な使用と、包括的な教育コンテンツ開発を際立たせる堅牢なメディアライブラリ/ストックサポートを強調します。
サンプルプロンプト3
忙しい教育者やコンテンツマーケターを対象とした15秒のプロモーションビデオを想像してください。「AIビデオ生成」の力を活用して、迅速な更新やマイクロラーニング「トレーニングモジュール」を紹介します。このプロンプトは、アニメーションテキストとダイナミックなナレーションを使用したテンポの速いビジュアルリッチなプレゼンテーションを求めており、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなプラットフォームにコンテンツを即座に適応させ、学習者に簡潔で影響力のあるメッセージを届けます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る


クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

大学トレーニングジェネレーターの仕組み

AIを活用したツールで学術機関向けの影響力のあるカスタマイズ可能なオンラインコースを生成し、コンテンツ開発を効率化し、学習体験を向上させます。

1
Step 1
AIトレーニングコースを作成
トレーニング資料やトピックを入力すると、AIトレーニングコース生成エンジンが包括的なコースアウトラインと初期コンテンツを作成し、AI生成のビデオスクリプトを提供します。
2
Step 2
学習モジュールをカスタマイズ
直感的なドラッグ＆ドロップコースビルダーを使用してカリキュラムを洗練させます。カスタマイズ可能なコンテンツ、クイズなどのインタラクティブ要素、豊かなビジュアルを追加して、学習者を効果的に引き付けます。
3
Step 3
魅力的なビデオレッスンを制作
AIビデオ生成を活用して、コンテンツをダイナミックなビデオレッスンに変換します。さまざまなAIアバターと声を選択して、プロフェッショナルな仕上がりでトレーニングを提供します。
4
Step 4
トレーニングを統合して展開
既存の学習管理システムとコースを統合して、幅広いアクセスを確保します。SCORM準拠を含むさまざまな形式でトレーニングをエクスポートし、シームレスに展開します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な学術科目を明確化

AIビデオを利用して、医学などの複雑な大学科目を簡素化し、高度な教育コンテンツをよりアクセスしやすく、影響力のあるものにします。

background image

よくある質問

HeyGenはオンラインコース作成のためのAIビデオ生成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオ生成を活用して、魅力的なオンラインコースの作成プロセスを簡素化します。ユーザーはスクリプトをリアルなAIアバターとプロフェッショナルなナレーションを備えた魅力的なビデオコンテンツに変換し、教育コンテンツの開発を加速させます。

HeyGenはインタラクティブトレーニングコースの開発にどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？

HeyGenはユーザーにインタラクティブトレーニングコースのためのコンテンツを広範にカスタマイズする力を与えます。テンプレート、シーン、メディアのライブラリを活用し、ブランドコントロールを使用して、教育資料がユニークでブランドアイデンティティを反映するようにします。

HeyGenは大学トレーニング生成のための包括的なeラーニングオーサリングツールとして機能しますか？

もちろんです。HeyGenは強力なeラーニングオーサリングツールとして機能し、効率的な大学トレーニング生成を可能にします。スクリプトをビデオレッスンに変換し、AIアバターと自動生成された字幕を備えた構造化されたトレーニングモジュールを簡単に作成し、教育コンテンツの開発を効率化します。

HeyGenは教育コースのための豊かなビジュアルコンテンツの開発をどのようにサポートしますか？

HeyGenは包括的なメディアライブラリとカスタマイズ可能なビジュアルを通じて、堅牢な教育コンテンツの開発をサポートします。AIアバターや多様なテンプレートを含むHeyGenのデザインツールを活用して、さまざまなプラットフォームに合わせた高品質で視覚的に魅力的なコースを制作します。