大学リソースビデオジェネレーター：魅力的なコンテンツを迅速に作成
AIアバターを使用して学生の関心を高め、コース資料を高品質なビデオに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
現在の大学生向けに、図書館のデジタルコース資料リポジトリへのアクセス方法と利用方法を説明する60秒の説明ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、視聴者をガイドするために明確な画面上のテキストとグラフィックスを使用し、落ち着いた指導的なナレーションを加え、HeyGenのスクリプトからビデオへの変換機能を使って効率的に制作します。
大学が提供する新しいオンラインコースシリーズを宣伝するために、潜在的な成人学習者をターゲットにした30秒のダイナミックなマーケティングビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはモダンで洗練されており、プロフェッショナルなストック映像と魅力的なモーショングラフィックスを活用し、エネルギッシュで説得力のあるナレーションとインパクトのあるバックグラウンドミュージックを組み合わせ、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して高品質で魅力的なビジュアルを作成します。
すべての大学生向けに、学業成功と時間管理のためのクイックヒントを提供する50秒の簡潔なビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはテンポが速く視覚的に魅力的で、アニメーションテキストとシンプルなグラフィックスを使用して重要なポイントを強調し、HeyGenの内蔵機能を使用して正確な字幕/キャプションを自動生成することで、すべての視聴者にアクセス可能にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは教育コンテンツのための強力な大学ビデオジェネレーターとしてどのように役立ちますか？
HeyGenはAIビデオジェネレーターを使用して、大学が高品質なビデオコンテンツを作成するのを支援します。テキストスクリプトをリアルなAIアバターとカスタマイズ可能なナレーションで魅力的な教育コンテンツに変換し、オンラインコースやトレーニングビデオに最適です。
HeyGenは魅力的な教育コンテンツを制作するためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？
HeyGenは多様なAIアバターやプロフェッショナルなビデオテンプレートを含むクリエイティブツールのスイートを提供し、魅力的な教育コンテンツをデザインします。シーンを簡単にカスタマイズし、ブランディングを追加し、豊富なメディアライブラリを活用して高品質なビデオコンテンツを制作し、学生の関心を高めます。
HeyGenは大学リソースビデオの制作を自動化できますか？
HeyGenはAI駆動の自動化を通じて大学リソースビデオの制作を効率化し、シンプルなテキストからスケーラブルなコンテンツ制作を可能にします。テキストからビデオへのジェネレーターは、迅速な反復とローカリゼーションを可能にし、自動字幕生成と多様なナレーションで大幅な時間とリソースを節約します。
HeyGenはコース資料やトレーニングビデオの作成に簡単に使用できますか？
もちろんです。HeyGenの直感的なドラッグ＆ドロップインターフェースにより、魅力的なコース資料やトレーニングビデオの作成が簡単です。既製のビデオテンプレートを活用し、スクリプトを高品質なビデオコンテンツに効率的に変換し、制作プロセス全体を簡素化します。