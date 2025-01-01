大学プロモーションビデオメーカー: 入学者数を増やす
魅力的なビデオを作成して優秀な人材を引き付けましょう。AIボイスオーバーを活用して大学のストーリーを伝えます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
高校生が大学への出願を考える際に、心温まる45秒のソーシャルメディアビデオを制作し、学生の証言を特集します。このビデオは、親しみやすいインタビュー形式のショットを使用し、学生の声を際立たせることができ、HeyGenのボイスオーバー生成がクリアな音質を保証します。
国際的な応募者とその家族のために、大学のプログラムや出願プロセスを詳しく説明する60秒の説明ビデオが必要です。明確なグラフィックスと親しみやすいトーンを活用し、HeyGenの字幕/キャプションを利用して多言語対応と広範なリーチを確保します。
若いソーシャルメディアユーザー（ジェネレーションZ）を引き付けるために、トレンディでテンポの速い15秒のAIビデオメーカーのスポットライトを生成し、ダイナミックなクイックカットとアップビートな音楽を通じて、大学の主要イベントやユニークな側面を迅速に強調します。HeyGenのAIアバターが各セグメントを紹介し、このオーディエンスを魅了する視覚的な魅力を加えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは大学が魅力的なプロモーションビデオを作成するのにどのように役立ちますか？
HeyGenは、大学が「AIアバター」と「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」を使用して魅力的な「プロモーションビデオ」を制作し、キャンパスライフや学生の証言を効果的に紹介して「入学者数を増やす」ことを可能にします。このプラットフォームは、コンテンツ作成を簡素化する強力な「大学プロモーションビデオメーカー」として機能します。
HeyGenは効率的なビデオ作成のためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは、リアルな「AIアバター」、「AIボイスオーバー」、自動「字幕」などの統合された「AI機能」を提供する高度な「AIビデオメーカー」です。これらの機能は、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換し、ビデオ制作プロセス全体を効率化します。
HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォームにビデオを適応させることができますか？
はい、HeyGenは柔軟な「アスペクト比のリサイズとエクスポート」をサポートしており、異なるデジタルチャネルに「プロモーションビデオ」コンテンツを簡単に適応させることができます。これにより、「ソーシャルメディアビデオ」がプラットフォームに関係なく洗練され、プロフェッショナルに見えることを保証します。
HeyGenのビデオテンプレートはどのようにコンテンツ制作を効率化しますか？
HeyGenの豊富な「ビデオテンプレート」ライブラリは、高品質のコンテンツを迅速に制作することを可能にし、直感的な「プロモーションビデオメーカー」として機能します。ユーザーはこれらのテンプレートを自分のブランドに合わせてカスタマイズし、「ドラッグ＆ドロップエディター」を使用して素晴らしいビジュアルストーリーを迅速に作成できます。