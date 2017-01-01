大学プログラムビデオジェネレーター：アウトリーチを高める
プロフェッショナルなAIアバターで学校のマーケティングビデオを迅速に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
オンライン学習者向けに設計された60秒の説明ビデオを作成し、複雑な教育概念を明確なアニメーショングラフィックスと親しみやすいナレーションで分解します。このAI教育ビデオメーカーは、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用し、事前に構築されたテンプレートとシーンを使用してコンテンツ作成を簡単にします。
若者を引き付けるための30秒の活気あるソーシャルメディアクリップを制作し、現代音楽に合わせた速いペースで視覚的に魅力的なコンテンツを提供し、無音視聴に最適化します。HeyGenの字幕/キャプションとアスペクト比のリサイズ＆エクスポート機能により、インパクトのあるビデオ作成の最大のリーチとアクセシビリティを確保します。
大学の教職員向けに新しい方針や手順を提示する90秒の情報提供ビデオを開発し、クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルと権威あるナレーションを提供します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して関連するビジュアルを組み込み、AIアバターを利用して一貫性のある魅力的な教育ビデオの提供を検討してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは教育コンテンツのビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、使いやすいテンプレート、AIアバター、強力なテキスト-to-ビデオ機能を提供することで、魅力的な教育ビデオの作成を簡素化します。ドラッグ＆ドロップインターフェースを使用して、スクリプトを簡単に魅力的なコンテンツに変換し、誰でも高品質の教育ビデオにアクセスできるようにします。
HeyGenはカスタムAIアバターとナレーションを使用してプロフェッショナルなAI教育ビデオを作成できますか？
もちろんです。HeyGenは、リアルなAIアバターと自然なAIナレーションを備えたプロフェッショナルなAI教育ビデオを制作する力をユーザーに提供します。これにより、さまざまな学習シナリオやクリエイティブプロジェクトに最適な、個別化され非常に魅力的なコンテンツが可能になります。
HeyGenが大学プログラムビデオや学校のマーケティングビデオに最適な理由は何ですか？
HeyGenは、大学プログラムビデオジェネレーターとして優れており、高品質の説明ビデオや学校のマーケティングビデオを迅速に制作できます。ブランド管理、メディアライブラリサポート、簡単なローカリゼーションオプションを備えており、大学は効果的にプログラムを紹介し、多様なオーディエンスにリーチできます。
HeyGenはL&Dチーム向けのトレーニングビデオの迅速な生成をサポートしていますか？
はい、HeyGenはL&Dチーム向けのトレーニングビデオ制作を加速するように設計されています。テキスト-to-ビデオ機能、AIナレーション、広範なメディアライブラリを活用することで、企業は包括的で魅力的なトレーニングビデオを迅速に作成できます。