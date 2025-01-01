大学概要ビデオメーカー：魅力的なキャンパスツアーを作成
AIを活用したスクリプトからのテキスト-to-ビデオで、プロフェッショナルな大学プロモーションビデオを迅速に作成し、学生のエンゲージメントを高めましょう。
本物の学生の声を紹介する45秒のビデオを制作し、高校生とその親を引き付け、大学生活の正直な一面を提供します。ビジュアルの美学は温かく招かれるもので、多様な学生インタビューをキャンパスで自然光を使って撮影し、控えめなアコースティックの背景音楽で強化します。HeyGenの字幕/キャプションを活用して、すべての視聴者に対するアクセシビリティと明確さを確保し、個人的なストーリーを通じて学生のエンゲージメントを高めます。
特定のプログラム応募者を対象にした30秒の大学プロモーションビデオを開発し、ユニークな学術部門や研究機会を強調します。このビデオはプロフェッショナルでクリーンなビジュアルスタイルを採用し、教員の専門家と最先端の施設をフィーチャーし、明確で権威あるナレーションを伴います。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、書かれたコンテンツを効率的に魅力的な話し言葉に変換し、専門プログラムの登録と認知を促進します。
卒業生の成功ストーリーを祝うインスパイアリングな60秒のビデオを制作し、卒業生、潜在的な寄付者、一般の人々を対象にキャンパスビデオのブランディングを強化します。ビジュアルスタイルはシネマティックで洗練されており、それぞれの分野で成功した卒業生を懐かしいキャンパスのイメージと共に紹介し、力強く感動的なオーケストラ音楽でスコアリングします。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、インタビューを補完し、卒業の成果に関する説得力のある物語を構築する高品質のBロール映像に簡単にアクセスします。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして効果的な大学概要ビデオメーカーとして機能しますか？
HeyGenは、大学がプロフェッショナルで魅力的な大学プロモーションビデオを効率的に作成するのを支援します。高度なAIビデオジェネレーター技術を活用して、大学概要ビデオメーカーコンテンツの制作を効率化し、さまざまなアウトリーチイニシアチブのためのスケーラブルなコンテンツ制作を可能にします。
HeyGenは学生のエンゲージメントを高めるためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？
HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートとリアルなAIアバターを提供し、視覚的に魅力的な大学プロモーションビデオを作成できます。これらの機能は直感的な編集ツールと組み合わせて、ダイナミックなバーチャルキャンパスツアーや学生の声を大幅に高め、学生のエンゲージメントと登録意識を向上させます。
HeyGenは大学がビデオでブランドアイデンティティを維持するのを助けることができますか？
もちろんです。HeyGenは、大学が一貫したブランドアイデンティティを維持できるように、強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴや特定のカラーパレットをすべてのプロフェッショナルビデオに組み込むことができます。これは、統一された入学マーケティングと全体的なキャンパスビデオブランディングにとって重要です。
HeyGenは字幕や多様なアスペクト比などのアクセシビリティ機能をサポートしていますか？
はい、HeyGenは教育ビデオコンテンツとオンライン学習のアクセシビリティを向上させるために、自動字幕/キャプション生成をネイティブにサポートしています。さらに、すべてのプラットフォームでビデオが美しく見えるように、柔軟なアスペクト比のリサイズを提供しています。